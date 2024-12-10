Китай перестав експортувати до США та Європи деталі для безпілотників – Bloomberg

КНР може перестати схвалювати необхідні ліцензії і вимагатиме, щоб виробники інформували уряд про плани надсилання деталей

Виробники Китаю почали обмежувати продаж США та Європі важливих деталей для створення безпілотників. Про це повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на неназвані джерела.

За їх словами, китайські виробники моторів, акумуляторів БПЛА і їх систем управління польотами зменшили кількість деталей, що поставляються, або повністю припинили поставки.

Зазначається, що це є лише «прелюдія» для запровадження ширших обмежень на експорт частин дронів. Західні чиновники очікують, що вони набудуть чинності наступного року. Як заявив один із чиновників, КНР може перестати схвалювати необхідні ліцензії і вимагатиме, щоб виробники інформували уряд про плани надсилання деталей.

До слова, жовтні газета Financial Times писала, що найбільший американський виробник БПЛА та постачальник безпілотників для України та США – компанія Skydio – зіткнулася з нестачею найважливіших компонентів із КНР через санкції Пекіна. Skydio шукає альтернативних постачальників через санкції, які також заблокували постачання батарей від єдиного постачальника компанії. Компанія звернулася по допомогу до адміністрації Байдена.

Нагадаємо, 1 вересня Китай запровадив обмеження поставок компонентів для дронів та самих дронів. Це обмеження призведе до великих ризиків, заявив засновник та командир спеціального підрозділу безпілотних авіаційних комплексів «Птахи Мадяра» Роберт Бровді (Мадяр) на міжнародній конференції YES