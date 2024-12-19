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На Київщині уламки російського дрона пошкодили приватний будинок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Київщині уламки російського дрона пошкодили приватний будинок
Уламки одного зі збитих безпілотників впали на залізничну колію
фото: Facebook/Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України (ілюстративне)

Повітряні сили за ніч збили 45 ударних ворожих безпілотників

Тривога на Київщині через масовану атаку російських безпілотників тривала майже дев'ять годин. Усі ворожі цілі було знищено. Про це заявив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Як зазначив голова ОВА, постраждалих серед населення немає. Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні.

«Внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі в одному із населених пунктів пошкоджено приватний будинок. В ньому вибито скління та пошкоджено паркан», – зазначив він.

Крім того, уламки одного зі збитих безпілотників впали на залізничну колію. «Її було перекрито для вилучення уламків з колії. Пожежа та пошкодження відсутні. Наразі рух колією відновлено», – додав Кравченко.

Нагадаємо, протягом осені 2024 року Російська Федерація випустила по Україні вчетверо більше повітряних цілей, ніж восени 2023 року. Причиною збільшенням кількості російських цілей є запуск у РФ заводу з виробництва дронів і отримання боєприпасів з Північної Кореї.

Як повідомлялося, збільшення російського внутрішнього виробництва безпілотників типу «Шахед» дозволило Росії збільшити кількість дронів, які вона використовує для атак по Україні.

До слова, херсонська влада звернулася до президента Володимира Зеленського із проханням допомогти у створенні «захисного купола», який мав би вберегти людей та критичну інфраструктуру від атак російських безпілотників.

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Теги: безпілотник дрон Київщина залізниця

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