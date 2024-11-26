Київ пережив чергову атаку дронів: влада повідомила подробиці

Силами та засобами Сил оборони виявлено та знищено понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву

Повітряна тривога у столиці тривала понад п'ять годин

Уночі ворог вчергове застосував проти Києва ударні безпілотники. Наші захисники знищили понад десяток російських дронів. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«На столицю України російські дрони заходили хвилями, групами різної кількості і з різних напрямків. Повітряна тривога в місті тривала понад п'ять годин. Силами та засобами Сил оборони було виявлено та знищено понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні сили)», – йдеться в повідомленні.

Попередньо, обйшлося без руйнувань та потерпілих.

«Прошу вчергове усіх киян та гостей міста сумлінно виконувати правила безпеки і при оголошенні повітряної тривоги прямувати до укриття!», – додав Попко.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка 26 листопада під час повітряної тривоги у столиці лунали вибухи. Станом на 03:11 у Києві та низці областей України було оголошено відбій повітряної тривоги.

Крім того, в ніч на 26 листопада російські загарбники вдарили по електроінфраструктурі Тернополя. Через це в місті тимчасово не курсуватимуть тролейбуси.