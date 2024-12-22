Рятувальники показали, що залишилось з даху будинку на Київщині, в який влучили уламки «Шахеда» (фото)
Внаслідок падіння уламків БпЛА загорілось 30 м² крівлі та ліфтового приміщення 25-поверхового житлового будинку
На Київщині у Броварах вже ліквідовано наслідки влучання уламків ворожого БпЛА в багатоповерхівку. Фото наслідків опублікував пресцентр Державної служба з надзвичайних ситуацій.
«Сьогодні в 00:30 внаслідок влучання уламків БПЛА виникло загорання крівлі та ліфтового приміщення 25-поверхового житлового будинку у місті Бровари», – йдеться в повідомленні.
Рятувальники проводили евакуацію мешканців будинку.
Пожежу ліквідовано на площі 30 м². Жертв та потерпілих немає.
😱 Момент влучання уламків ворожого дрона у багатоповерхівку в Броварах на Київщині pic.twitter.com/SPKc3gCixz— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 22, 2024
Нагадаємо, триває 1033-й день повномасштабної війни в Україні.
Упродовж минулої доби противник завдав по території України одного ракетного та 35 авіаційних ударів, скинувши 60 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 629 дронів-камікадзе та здійснили більш як чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Загалом від початку минулої доби відбулося 169 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
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