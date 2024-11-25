Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На Білгородщині жителі почати обтягувати будинки антидроновою сіткою

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Білгородщині жителі почати обтягувати будинки антидроновою сіткою
Губернатор області скаржиться, що такий захід не буде довговічним, тому що взимку сітка забивається снігом і може порватися під його вагою
фото: скриншот з відео

Наразі планується обтягнути сіткою перші 10 будинків

У місті Шебекіно в Білгородській області, яке розташоване неподалік від кордону з Україною, багатоповерхівки почали обтягувати антидроновою сіткою. Про це повідомили російські Telegram-канали з посиланням на заяву губернатора Білгородської області Вячеслава Гладкова.

«Довго думали, як зробити і з чого. Порадилися з фахівцями. Матеріал вибрали нестандартний, відповідний для цих цілей», – йдеться у повідомленні. 

В рамках експерименту такою сіткою мають затягнути 10 будинків. «Подивимося, як вона покаже себе, а потім ухвалюватимемо рішення», – сказав губернатор. 

Місцеві пабліки також опублікували відео, який вигляд має обтягнутий сіткою будинок

Гладков зазначав, що такий захід не буде довговічним, тому що взимку сітка забивається снігом і може порватися під його вагою. «Термін їхнього життя складе три-чотири дні, тому ні за витратами, ні за виконанням це не вигідно», – додав він.

Нагадаємо, у центрі Шебекіно Білгородської області РФ внаслідок обстрілів палає багатоповерхівка. Гладков зазначив, що також є пошкодження лінії електропередач: «Частина міста тимчасово залишається без світла. Оперативні та аварійні бригади розпочнуть ліквідацію наслідків після погодження з Міністерством оборони РФ».

Також у селі Ракитне Білгородської області вирує масштабна пожежа. Як повідомляють у місцевих пабліках, виникла вона після вибуху під час ракетної небезпеки. У мережі пишуть, що був «приліт» по складу боєприпасів. На відео, що їх публікують жителі області, чутно детонацію.

До слова, у Курську пізно ввечері 23 листопада оголосили ракетну небезпеку. Моніторингові канали росіян повідомили про потужні вибухи. Очевидці в місцевих Telegram-каналах стверджували, що звуки вибухів чутно не тільки в Курську, але й у Курчатові, де розташована атомна електростанція.

Читайте також:

Теги: дрон Білгород відео будинок Telegram

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці продовжують користуватися Телеграмом
Загрози платформи Telegram. Як це вирішити
31 жовтня, 16:32
За жовтень сертифіковано більше десяти шкіл для операторів дронів
У жовтні понад десять приватних шкіл з підготовки операторів БпЛА пройшли атестацію
2 листопада, 04:23
Ворог обстріляв Харків
Ворог вдарив КАБами по Харкову
5 листопада, 01:23
Головні події ночі проти 20 листопада
Росіяни увійшли в центр Часового Яру, збірна України з футболу вийшла в плей-оф Ліги націй: головне за ніч
20 листопада, 07:00
У 2014 році Прокопів погрожував активістам Луганського Євромайдану
«Хотів, щоб у Луганську було, як у Москві». Один із найвідоміших сепаратистів потрапив у полон
12 листопада, 14:36
Аварія на Дніпровській набережній: жителі однієї з вулиць залишилися без води
Аварія на Дніпровській набережній: жителі однієї з вулиць залишилися без води
15 листопада, 14:09
Ізраїль вдарив по Хезболлі
ЦАХАЛ завдав ударів по командних центрах «Хезболли» у Бейруті
17 листопада, 02:00
Умєров нагородив жінок-військовослужбовиць, які збили ракету
Міністр оборони нагородив Наталію Грабарчук, яка збила крилату ракету із ПЗРК «Ігла»
20 листопада, 02:38
Діти вимушені триматись за батьків, аби не впасти через потужний вітер
Туреччину накрила негода: вітер збиває дітей з ніг (відео)
21 листопада, 13:16

Соціум

Перше засідання нового парламенту Грузії. На вулицях протестують сотні громадян
Перше засідання нового парламенту Грузії. На вулицях протестують сотні громадян
На Білгородщині жителі почати обтягувати будинки антидроновою сіткою
На Білгородщині жителі почати обтягувати будинки антидроновою сіткою
Затопило залізничну станцію і міст: Британія потерпає від шторму
Затопило залізничну станцію і міст: Британія потерпає від шторму
Росія запроваджує штучний інтелект у дронах, аби обходити українську ППО
Росія запроваджує штучний інтелект у дронах, аби обходити українську ППО
Мігранти у США поспіхом готуються до президентства Трампа – NYT
Мігранти у США поспіхом готуються до президентства Трампа – NYT
Дрони атакували військовий завод «Тайфун» у Калузі. Що про нього відомо
Дрони атакували військовий завод «Тайфун» у Калузі. Що про нього відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 листопада 2024
25K
Ворог перетнув річку Оскіл на Харківщині і зайняв позиції однієї з бригад ЗСУ – Deep State
17K
Сирський зустрівся з блогерами і викликав обурення в мережі
16K
Командир одного з батальйонів «Азова» розповів, як побратими називають Редіса
12K
Скільки українців повернулися в окупований Маріуполь: нардеп озвучив жахливі цифри

Новини

Без опадів: прогноз погоди на 25 листопада
Сьогодні, 06:00
У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу
Сьогодні, 03:13
У Києві повітряна тривога тривала чотири години
Сьогодні, 02:19
25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
ЗСУ про наступ РФ на Запоріжжя: Ворог поки не готовий
Вчора, 23:35
Під час посадки в аеропорту Анталії загорівся літак російської авіакомпанії
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua