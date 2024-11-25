На Білгородщині жителі почати обтягувати будинки антидроновою сіткою

Губернатор області скаржиться, що такий захід не буде довговічним, тому що взимку сітка забивається снігом і може порватися під його вагою

Наразі планується обтягнути сіткою перші 10 будинків

У місті Шебекіно в Білгородській області, яке розташоване неподалік від кордону з Україною, багатоповерхівки почали обтягувати антидроновою сіткою. Про це повідомили російські Telegram-канали з посиланням на заяву губернатора Білгородської області Вячеслава Гладкова.

«Довго думали, як зробити і з чого. Порадилися з фахівцями. Матеріал вибрали нестандартний, відповідний для цих цілей», – йдеться у повідомленні.

В рамках експерименту такою сіткою мають затягнути 10 будинків. «Подивимося, як вона покаже себе, а потім ухвалюватимемо рішення», – сказав губернатор.

Місцеві пабліки також опублікували відео, який вигляд має обтягнутий сіткою будинок.

На болотах у Шебекіно Білгородської області житлові багатоповерхівки почали обтягувати антидроновою сіткою pic.twitter.com/t39pXtHyu9 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 25, 2024

Гладков зазначав, що такий захід не буде довговічним, тому що взимку сітка забивається снігом і може порватися під його вагою. «Термін їхнього життя складе три-чотири дні, тому ні за витратами, ні за виконанням це не вигідно», – додав він.

Нагадаємо, у центрі Шебекіно Білгородської області РФ внаслідок обстрілів палає багатоповерхівка. Гладков зазначив, що також є пошкодження лінії електропередач: «Частина міста тимчасово залишається без світла. Оперативні та аварійні бригади розпочнуть ліквідацію наслідків після погодження з Міністерством оборони РФ».

Також у селі Ракитне Білгородської області вирує масштабна пожежа. Як повідомляють у місцевих пабліках, виникла вона після вибуху під час ракетної небезпеки. У мережі пишуть, що був «приліт» по складу боєприпасів. На відео, що їх публікують жителі області, чутно детонацію.

До слова, у Курську пізно ввечері 23 листопада оголосили ракетну небезпеку. Моніторингові канали росіян повідомили про потужні вибухи. Очевидці в місцевих Telegram-каналах стверджували, що звуки вибухів чутно не тільки в Курську, але й у Курчатові, де розташована атомна електростанція.