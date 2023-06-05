Чорноморський флот РФ зіткнувся з новою проблемою

Зараз у Чорному морі РФ тримає один ракетоносій

Окупанти мають нестачу пального та проблеми з постачанням боєприпасів

У Чорному морі відбувається переорієнтація логістичного центру росіян з тимчасово окупованого Криму до Новоросійська через ускладнену ситуацію у Севастопольських бухтах. Про це розповіла очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі «Еспресо».

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«Вони вже мають нестачу пального та проблеми з постачанням боєприпасів. Тому ворожі кораблі та ракетоносії заходять у російські порти, у напрямку Новоросійська. Але все одно продовжується маневрування великих десантних кораблів противника з заходом до бухт Севастополя, а потім йдуть до бухт Новоросійська. Відбувається переорієнтація логістичного центру з тяжінням до Новоросійська», – зазначила Гуменюк.

Станом на ранок 5 червня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває 10 кораблів, з них один – ракетоносій.

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Нагадаємо, триває 467-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Минулої доби вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні безпілотники Shahed. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищені чотири з шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed.