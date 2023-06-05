ЗСУ про Крим: Стартує «бавовняно-плавлений» сезон

У Криму квітне «бавовна»

У тимчасово окупованому Криму розпочався не той сезон, на який очікували росіяни. Про це заявила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі «24 каналу».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Звісно, за плановим календарем в них зараз мав би розпочатися «курортно-плавальний» сезон, а насправді в них починається «бавовняно-плавлений» сезон. Тому тихесенько квітне «бавовна», тихесенько плавляться їх мрії», – наголосила Гуменюк.

Раніше невідомі зламали низку телеканалів у тимчасово окупованому Криму. В ефіри просочився ролик Мінінстерства оборони України про те, що Київ не буде оголошувати про початок контрнаступу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, міністр оборони Британії Воллес дав оптимістичний прогноз і заявив, що українські воїни можуть деокупувати Кримський півострів вже поточного року, оскільки у російських військ закінчується необхідне обладнання.

У той же час міноборони РФ сьогодні заявило про початок українського контрнаступу. Україна не коментує заяви. Жодних інших підтверджень активізації бойових дій немає.

Натомість СтатКом ЗСУ попереджає, що з метою деморалізації українців і введення в оману спільноти (в тому числі власного населення) російські пропагандисти будуть розповсюджувати недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська. Навіть якщо контрнаступу і немає.