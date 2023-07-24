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Рівень води в районі ДніпроГЕСу досяг критичного

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Рівень води в районі ДніпроГЕСу досяг критичного
Рівень води на ДніпроГЕС досяг нижнього допустимого показника
фото з відкритих джерел

Для повноцінної роботи Дніпровської гідроелектростанції рівень води має становити мінімум 12-12,5 м

Рівень води в Дніпрі в районі ДніпроГЕСу досяг критично-необхідного для повноцінної роботи Дніпровської гідроелектростанції. Про це повідомляє «Укргідроенерго».

«Середній рівень нижнього б’єфу біля греблі Дніпровської ГЕС становить 12,05 м. Для повноцінної роботи Дніпровської гідроелектростанції рівень води має становити мінімум 12-12,5 м», – розповів директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

Сирота зауважив, що наразі очікується зниження рівня води до 11 метрів. Однак комунальники очікують і готуються до складної зими, тому шукають виходи із ситуації.

«Ми очікуємо складної зими, коли знадобиться вся балансувальна потужність. Тому плануємо зробити насип біля ДніпроГЕС, який дозволить підняти рівень води на один метр. Важливо зробити його до початку осінньо-зимового періоду», – підкреслив Сирота.

Як відомо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів   евакуювали із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. 

Нагадаємо, внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС на контрольованій Україною території загинула 31 людина. 

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Теги: Дніпро річка Дніпро

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