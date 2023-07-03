Наслідки підриву Каховської ГЕС: моторошне фото
Унаслідок теракту росіян на Каховській ГЕС відбулося обміління Дніпра
Річку Дніпро в районі міста Запоріжжя нині можна просто перейти − рівень води після підриву росіянами Каховської ГЕС сягає не вище пів метра. Страшне фото опублікував голова Офісу президента Андрій Єрмак.
«Екоцид. Дніпро в районі Дніпровської ГЕС після підриву росіянами Каховської ГЕС», – написав Єрмак.
На опублікованому фото люди переходять Дніпро фактично по піску, а також повністю видно греблю Дніпровської ГЕС на фоні.
«Не помічати цього неможливо. Мовчати про це також не можна. Бо мовчання і відсутність покарання для терористів − це злочин проти нинішніх та майбутніх поколінь. Росія відповідатиме, їх покоління за все заплатять і це стане уроком для всієї російської нації», − підсумував Єрмак.
Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована й не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.
До слова, після обміління Дніпра на березі Хортиці знайдено тисячолітній дубовий човен.
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