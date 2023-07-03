Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Наслідки підриву Каховської ГЕС: моторошне фото

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Наслідки підриву Каховської ГЕС: моторошне фото
На опублікованому фото люди переходять Дніпро фактично по піску
фото: Андрій Єрмак

Унаслідок теракту росіян на Каховській ГЕС відбулося обміління Дніпра

Річку Дніпро в районі міста Запоріжжя нині можна просто перейти − рівень води після підриву росіянами Каховської ГЕС сягає не вище пів метра. Страшне фото опублікував голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Екоцид. Дніпро в районі Дніпровської ГЕС після підриву росіянами Каховської ГЕС», – написав Єрмак.

Люди пішки переходять річку Дніпро біля ДніпроГЕС
Люди пішки переходять річку Дніпро біля ДніпроГЕС
фото: Андрій Єрмак

На опублікованому фото люди переходять Дніпро фактично по піску, а також повністю видно греблю Дніпровської ГЕС на фоні. 

Дніпровська ГЕС розташована вище Каховсього водосховища
Дніпровська ГЕС розташована вище Каховсього водосховища
скріншот Google.maps

«Не помічати цього неможливо. Мовчати про це також не можна. Бо мовчання і відсутність покарання для терористів − це злочин проти нинішніх та майбутніх поколінь. Росія відповідатиме, їх покоління за все заплатять і це стане уроком для всієї російської нації», − підсумував Єрмак.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована й не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. 

До слова, після обміління Дніпра на березі Хортиці знайдено тисячолітній дубовий човен.

Читайте також: Ексзаступник міністра довкілля Михайло Хорєв: Це катастрофа. На величезній території Півдня не буде нічого рости
Теги: Дніпро Андрій Єрмак Каховська ГЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київська гідроелектростанція
Поліція посилила патрулювання у районі Київської ГЕС
9 червня, 04:43
Молдова виділить Україні допомогу на суму в 4,2 мільйона леїв
Молдова допоможе подолати наслідки підриву Каховської ГЕС
10 червня, 11:56
Значні відхилення від показників безпеки зафіксовано в Одеській області
Щонайменше 30% водойм у трьох областях не відповідають гігієнічним нормам – МОЗ
19 червня, 16:59
ЗСУ 21 червня вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту
Попри повільний темп контрнаступу ЗСУ створюють умови для головного удару – ISW
22 червня, 04:23
У відібраних 10 червня з точок в Одесі проб морської води збудник холери та холероподібних вібріонів не виявлено
Солоність моря на пляжах Одеси впала майже втричі
13 червня, 18:15
Квиток для дорослих коштує 48 грн, для дітей 40 грн
У Дніпрі знову запрацювала дитяча залізниця (фото)
4 червня, 09:32
Українська влада організувала евакуацію із контрольованої території Херсонщини
Катастрофа на Каховській ГЕС: Уряд звернувся до міжнародних організацій
7 червня, 20:34
Будинок підтопило та знесло течією
Наслідки підриву Каховської ГЕС. Будинок пливе по воді (відео)
6 червня, 13:10
«Укргідроенерго» повідомило, коли очікується пік розливу води з Каховського водосховища
«Укргідроенерго» повідомило, коли очікується пік розливу води з Каховського водосховища
6 червня, 18:25

Події в Україні

Сили спецоперацій знищили ворожий кулеметний розрахунок на Донеччині
Сили спецоперацій знищили ворожий кулеметний розрахунок на Донеччині
Наслідки підриву Каховської ГЕС: моторошне фото
Наслідки підриву Каховської ГЕС: моторошне фото
Окупанти підтягують військові резерви на сході та півдні
Окупанти підтягують військові резерви на сході та півдні
Окупанти за добу випустили по Херсонщині майже 500 снарядів: ситуація в регіонах
Окупанти за добу випустили по Херсонщині майже 500 снарядів: ситуація в регіонах
Британська розвідка вказала, скільки українців покинули свої домівки через війну
Британська розвідка вказала, скільки українців покинули свої домівки через війну
Контрнаступ ЗСУ: скільки територій оборонці звільнили за тиждень
Контрнаступ ЗСУ: скільки територій оборонці звільнили за тиждень

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Пані посол, у нас війна, а не ситуація, що склалася
61K
Військові та їхні родичі звернулися до «Укрзалізниці» з проблемою
31K
На Хмельниччині працівники військкомату зайшли у будинок до чоловіка та спровокували скандал
20K
Міністри культури і освіти підтримали фактичне знищення українського дубляжу
16K
«Укрзалізниця» зробила попередження для пасажирів, що прямують до Варшави
16K
Міноборони РФ і Z-блогери посварилися через український десант під Херсоном – ISW

Новини

Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)
Сьогодні, 08:07
Окупанти намагаються стримати наступ ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 07:06
У Нідерландах чоловік понівечив будівлю посольства Білорусі
Вчора, 12:46
ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту