Британська розвідка повідомила про успіхи ЗСУ біля Бахмута

Українські сили досягли прогресу як на північному, так і на південному флангах міста

Українські захисники активізувала свої атаки у районі Бахмута Донецької області. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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За даними британської розвідки, під час операції за участю кількох бригад українські сили досягли прогресу як на північному, так і на південному флангах міста.

«Існує мало свідчень того, що Росія має якісь значні оперативні резерви сухопутних військ, які можна було б використати для посилення протидії численним загрозам, з якими вона зараз стикається у віддалених один від одного секторах, від Бахмута до східного берега річки Дніпро, на відстані понад 200 км», – зазначили у міноборони Британії.

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Триває 488-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень. Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також захисники знищили шість розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки, чотири склади боєприпасів, станцію РЕБ, 10 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще три важливих цілі противника.