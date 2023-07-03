Вступ до НАТО: у яких двох українських містах найбільше противників (дослідження)
Одеса очолила рейтинг не згодних зі членством України в Північноатлантичному альянсі
Мешканці Одеси та Харкова найбільше серед інших міст не підтримують вступ України до НАТО. Про це йдеться в соцопитуванні Міжнародного республіканського інституту, повідомляє соціологічна група «Рейтинг».
Одеса очолила рейтинг противників членства України в НАТО: 18% проти, а 21% не голосував би. У Харкові 16% проти, 14% не голосували б. У Дніпрі 11% проти, 14% не голосували б.
Найбільше згодних зі вступом України до НАТО – у Львові, Луцьку, Івано-Франківську та Тернополі.
До слова, Дмитро Кулеба заявив, що вступ України до НАТО змусить Росії більше не повторювати збройну агресію. На його думку, відмова надати Україні членство у НАТО після війни буде самогубством для Європи.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський має намір особисто відвідати липневий саміт НАТО у Вільнюсі. Але станеться це лише за умови, що Україна отримає задовільний результат.
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