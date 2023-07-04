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Росіяни побоюються, що ЗСУ можуть форсувати Дніпро у Херсонській області – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росіяни побоюються, що ЗСУ можуть форсувати Дніпро у Херсонській області – ISW
У Росії занепокоєні, що Україна може форсувати Дніпро
фото з відкритих джерел

Російські «воєнкори» скористалися нещодавньою активністю України на лівому березі, щоб закликати до збільшення присутності малих річкових суден і техніки на Дніпрі 

Російські провоєнні блогери висловлюють занепокоєння, що українські сили здатні форсувати Дніпро у Херсонській області. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зазначають, що російські провоєнні блогери скористалися нещодавньою активністю України на лівому березі Херсонської області, щоб закликати до збільшення присутності малих річкових суден і техніки на Дніпрі для того, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ.

Російські «воєнкори» звернулися 2 липня до керівників республік Дагестан і Татарстан, Астраханської області, Краснодарського і Приморського країв з проханням направити на лінію фронту в Херсонській області човни, конфісковані у браконьєрів, зазначивши, що 10 полків і бригад угруповання військ Південного військового округу «Дніпро» гостро потребують цих суден. Глава республіки Дагестан Сергій Меліков відреагував на звернення блогерів 3 липня і наказав вирішити питання про передачу конфіскованих браконьєрських човнів російським військам.

Один з російських «воєнкорів» закликав відродити флотилію «Дніпро» – спеціальний військовий річковий підрозділ, який брав участь у російсько-турецьких війнах 1735-1739 і 1787-1792 років, громадянській війні в Росії та Другій світовій війні. Він стверджує, що відроджена флотилія «Дніпро» могла б значно покращити становище російських військ на херсонському напрямку, та що це угруповання можна було б посилити простими катерами цивільного використання.

Загальна тривожна реакція російських провоєнних блогерів на нещодавню українську активність на Дніпрі свідчить про те, що вони побоюються здатності України форсувати річку та вважають, що нинішнє командування угруповання «Дніпро» не підготувало достатньою мірою свої війська до такого потенціалу.

Зазначається, що ISW вже повідомляв 2 липня, що російські «воєнкори» звинувачують Міноборони РФ в нездатності забезпечити російські війська на східному березі необхідними човнами та іншим обладнанням, а тепер переадресували свої прохання про додаткову матеріально-технічну підтримку російським регіональним керівникам.

Британська розвідка повідомляла 1 липня, що українські військові перетнули Дніпро біля Антонівського мосту під Херсоном і намагаються закріпитися на лівому березі.

Ключові висновки ISW:

  • Українські війська вели контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту.
  • Міністр оборони РФ Сергій Шойгу повторив шаблонну риторику щодо нинішнього стану війни в Україні.
  • Російські сили продовжували завдавати ударів по тилах України вночі та вдень 3 липня.
  • Кремль продовжує використовувати інструменти цифрового авторитаризму для спостереження населення Росії і прагне розширити внутрішнє виробництво технологій спостереження.
  • Українські та російські війська продовжували обмежені атаки на лінії Сватово – Кремінна та південніше Кремінної.
  • Російські та українські війська продовжували наземні атаки у районі Бахмута.
  • Повідомляється, що ПВК «Вагнера» ​​тимчасово припиняє набір бойовиків у регіонах.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники розмістили близько 180 тис. своїх бойовиків у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ.  Лише на Бахмутському напрямку перебуває приблизно 50 тис. окупантів.

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Теги: розвідка Дніпро Херсонщина ПВК Вагнера контрнаступ

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