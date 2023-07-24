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Мер Дніпра заявив, що повернув свої премії державі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Мер Дніпра заявив, що повернув свої премії державі
Мер Дніпра Борис Філатов
фото з відкритих джерел

Борис Філатов закликав інших представників влади публічно скерувати власні заробітки на потреби війська

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що відмовився від всіх своїх премій та надбавок, нарахованих йому після 24 лютого 2022 року. Отримані гроші він повернув у бюджет територіальної громади. Про це Філатов повідомив у соціальних мережах.

«Окрім того, моя заробітна платня за весь період повномасштабної агресії, за виключенням тої частини, яка щомісячно виплачується донці загиблої під час стрілянини на Південмаші Віри Лебединець – в повному обсязі перерахована бойовий бригаді та передаватиметься їй і далі», – заявив Філатов.

Таке рішення, за словами мера Дніпра, триватиме до завершення воєнного стану в Україні.

«Прийшовши на свою посаду з бізнесу, в якому я ще 2006 року став офіційним мільйонером, вважаю, що в скрутну для країни годину не варто зловживати зарплатнею – якщо ти маєш таку можливість. Тому ця офіційна заява також є зверненням до Кабінету Міністрів, депутатів ВР та керівників держкорпорацій, надто – топменеджменту «Укрзалізниці» та «Нафтогазу» та інших. Пропоную долучитися до ініціативи, скерувавши безпосередньо власні заробітки на потреби війська», – додав мер Дніпра.

Філатов також звернувся до уряду та парламентарів, котрі, за словами Філатова, закидають місцевому самоврядуванню нецільове використання коштів. Мер Дніпра наголосив, що потрібно створити «зрозумілий та збалансований механізм, що не заважатиме містам використовувати більшість від отриманого ПДФО всього лише на дві цілі – допомога ЗСУ та посилення енергоефективності».

«Також я звертаюся і до керівників держвідомств та особливо правоохоронних органів, які мають багатомільярдні бюджети, які використовують щоб залякувати бізнес та місцеве самоврядування. Ви ж знаєте, що їх також можна використовувати задля підвищення обороноздатності країни. Як мінімум, зверніться до держави, щоб вона зробила цим бюджетам секвестр», – заявив Філатов.

«Шановні спікери від влади, які віртуозно перекидають «мʼяча» місцевому самоврядуванню, час зрозуміти, що є ігри, в які можна грати вдвох. Я відмовився від своїх зарплати, премій та надбавок. Кажу про це публічно. Відмовтеся і ви. Також публічно. Дніпро системно спрямовує мільярди гривень на підтримку Сил Оборони. Зробіть це і ви. Бо серіали можуть почекати», – наголосив Філатов.

Нагадаємо, що між міським головою Дніпра Борисом Філатовим та генеральним директором Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергієм Риженком розгорівся конфлікт. З’ясування стосунків почалося після публікації Сергія Риженка, в якій очільник лікарні звинувачує мера Дніпра в «рейдерському захопленні медзакладу». Борис Філатов не забарився з відповіддю у коментарях під дописом. Він назвав Риженка санлікарем, а також закинув тому невизначеність політичних уподобань.

Теги: Дніпро Борис Філатов гроші

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