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Мінування на ЗАЕС: розвідка оцінила ситуацію на станції

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мінування на ЗАЕС: розвідка оцінила ситуацію на станції
Експерти МАГАТЕ під час останніх оглядів виявили нові мінування на території ЗАЕС
фото з відкритих джерел

Армія РФ давно перетворила Запорізьку АЕС на військовий об'єкт

Російські військові перетворили тимчасово захоплену Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі на військовий об'єкт. Загроза для АЕС буде зберігатися до того часу, поки її контролюють росіяни. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Експерти МАГАТЕ під час останніх оглядів виявили нові мінування на території ЗАЕС. Тим часом Юсов наголошує, що «нічого нового у цих діях немає».

«Ще торік ГУР Міноборони оприлюднювало карти мінно-вибухових загороджень, які росіяни зробили навколо периметру Запорізької АЕС і всередині самої станції. Тоді експерти МАГАТЕ не підтверджували ці факти або не коментували ситуацію, або не звертали увагу на ті ділянки, де такі речі були», – зауважив він.

Представник ГУР заявив, що армія РФ давно перетворила Запорізьку АЕС на військовий об'єкт. Адже відомо, і про обстріли, і про розміщення техніки та особового складу на станції. Юсов висловив припущення, що перед комісіями МАГАТЕ окупанти можуть переміщати сили і засоби. Зокрема, міни та військових.

«Загроза для особового складу, в цілому для об'єкта буде зберігатися весь час, поки він захоплений терористами. Лише повернення станції під український контроль дозволить відновити дотримання стандартів міжнародного атомного права і безпеку об'єкта», – заявив Юсов.

Розвідник додав, що всі об'єкти енергетики в Україні, зокрема атомні станції, перебувають у зоні ризику під час війни.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники знову замінували окуповану ними Запорізьку атомну електростанцію.

Нагадаємо, експерти МАГАТЕ все ще очікують на запланований  ще на 19 грудня доступ до дахів реакторів, який не відбувся через заявлені нібито міркування безпеки. Також команда МАГАТЕ досі не отримала від окупантів графік технічного обслуговування АЕС на 2024 рік.

Теги: росіяни МАГАТЕ військові армія Міноборони окупанти розвідка

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