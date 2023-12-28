Удар по «Новочеркаську» посилить тиск на Росію – розвідка Естонії
В Естонії заявили, що така спецоперація, яку здійснила Україна щодо корабля «Новочеркаськ», вимагає дуже хорошого планування
Для України одним із найбільших досягнень цього року стало витіснення флоту Росії в східну частину Чорного моря, а також в Азовське. До того ж знищення великого десантного корабля «Новочеркаськ» знову посилить тиск на країну-агресора. Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, передає ERR.
«Російська Федерація продовжує намагатися тиснути на українську сторону, і, мабуть, найпомітнішою подією на суходолі є взяття Мар'їнки наприкінці минулого тижня, звідки відступили українські підрозділи. В іншому на фронті особливих змін не відбулося», – сказав Ківісельг.
Говорячи про удар по «Новочеркаську» він нагадав, що українські війська і раніше проводили успішні атаки в Криму.
За словами глави розвідцентру, така атака вимагає дуже хорошого планування, розуміння того, де знаходяться засоби російської ППО. Це вимагає «хорошої підготовки й збігу обставин».
«Безумовно, ця атака знову посилить тиск на Росію, щоб вона перемістила свої підрозділи якомога далі від Кримського півострова. Вони також не можуть використовувати порти в Криму, які є придатними та ефективними з точки зору їхньої приймальної здатності, які працюють швидко. Тепер вони змушені перекидати підрозділи далі, наприклад, у порт Новоросійська, який розташований на території РФ, а не на окупованих територіях», – пояснив глава естонської розвідки.
Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.
Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.
Коментарі — 0