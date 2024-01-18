Ворог вчиться доволі швидко: росіяни змогли модернізували ракети Х-101

Україна повинна розвивати все: і протиповітряну оборону, і дбати про захист ВПК

Ракети Х-101 тепер з активною системою радіоелектронної боротьби

Російські ракети Х-101 відрізняються від тих, які ворог використовував на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Про це у межах дискусійної програми в Давосі розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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Він наголосив, що окупанти досить швидко вчаться, і відкинув можливість переходу в «глуху» оборону.

«Ворог вчиться, вчиться досить таки швидко. Я вам просто наведу приклад: крилаті ракети Х-101 – зовсім інші, ніж ті, що застосовували у 2022 році. Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом, тепловими пастками тощо», – сказав представник ГУР.

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За словами представника розвідки, Україна повинна розвивати все: і протиповітряну оборону, і дбати про захист ВПК, і щоб він давав продукцію.

«Ми маємо вживати, зокрема, і контрнаступальних заходів для того, щоб не допустити втрат територій. І досвід 2023 року нам це показав», – зазначив Вадим Скібіцький.

Також представник Головного управління розвідки Міноборони розповів, що влітку 2022 року Москва ухвалила низку законів, урядових постанов, якими фактично перевела оборонно-промислові підприємства на воєнний час.

За його словами, на підприємствах збільшилася кількість робочих днів на тиждень. Деякі з них навіть працюють у три зміни. Але це ще не означає, що у них все гаразд в оборонній промисловості.

Як зазначив Скібіцький, основні зусилля росіян зараз зосереджуються на відновленні тої техніки, яка була пошкоджена або уражена на полі бою. Інше питання – це відновлення, підготовка до бойового застосування зброї і військової техніки, яка знімається з арсеналів, зі складів довгострокового зберігання, щоби привести її до нормального стану і відправити для ведення бойових дій в Україну. Третє завдання – це виготовлення нового озброєння, насамперед артилерійських систем, бронетанкового озброєння, БТРів, БМП. Четверта позиція – це виготовлення боєприпасів і ракет.