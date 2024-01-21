Окупанти економлять один із видів ракет: ЗСУ пояснили причину

Останній раз окупанти використовували «Калібри» 3 січня

Окупанти економлять ракети «Калібр», оскільки мають проблеми з логістикою, забезпеченням та інфраструктурним обслуговуванням. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Ми фіксували крайній раз використання «Калібрів» 3 січня, тоді три ракети ворог випустив з акваторії Чорного моря, і всі вони були знищені. Очевидно, що вони трошки економлять цей вид ракет, тому що в них є складнощі з подальшою логістикою, забезпеченням і взагалі інфраструктурою обслуговування цих ракетних установок і завантаженням ракет, оскільки все це в Севастополі, а перебазувати в Новоросійськ вони ще не спромоглися», – пояснила посадовиця.

Водночас Гуменюк застерегла, що, попри наявні в окупантів проблеми, ракетна небезпека все ще існує.

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«Небезпека полягає в тому, що кожен надводний ракетоносій, виходячи в море, несе на собі вісім «Калібрів» і готовий їх застосувати. Перебуваючи на базі, вони також становлять собою небезпеку, тому що можуть бути застосовані просто з рейду Новоросійська», – підкреслила керівниця пресцентру.

Зазначимо, що, за даними ЗСУ, станом на ранок 21 січня у Чорному морі на бойовому чергуванні – вісім російських бойових кораблів. Серед них є носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.

До слова, триває 697-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.