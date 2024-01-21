Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти економлять один із видів ракет: ЗСУ пояснили причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти економлять один із видів ракет: ЗСУ пояснили причину
Крилата ракета «Калібр»
фото з відкритих джерел

Останній раз окупанти використовували «Калібри» 3 січня

Окупанти економлять ракети «Калібр», оскільки мають проблеми з логістикою, забезпеченням та інфраструктурним обслуговуванням. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Ми фіксували крайній раз використання «Калібрів» 3 січня, тоді три ракети ворог випустив з акваторії Чорного моря, і всі вони були знищені. Очевидно, що вони трошки економлять цей вид ракет, тому що в них є складнощі з подальшою логістикою, забезпеченням і взагалі інфраструктурою обслуговування цих ракетних установок і завантаженням ракет, оскільки все це в Севастополі, а перебазувати в Новоросійськ вони ще не спромоглися», – пояснила посадовиця.

Водночас Гуменюк застерегла, що, попри наявні в окупантів проблеми, ракетна небезпека все ще існує.

«Небезпека полягає в тому, що кожен надводний ракетоносій, виходячи в море, несе на собі вісім «Калібрів» і готовий їх застосувати. Перебуваючи на базі, вони також становлять собою небезпеку, тому що можуть бути застосовані просто з рейду Новоросійська», – підкреслила керівниця пресцентру.

Зазначимо, що, за даними ЗСУ, станом на ранок 21 січня у Чорному морі на бойовому чергуванні – вісім російських бойових кораблів. Серед них є носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.

До слова, триває 697-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Теги: ЗСУ обстріл ворог російська ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони успішно відбивають ворожі атаки
На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту
8 сiчня, 07:20
Чеський підліток вийшов з дому 10 січня та сказав батькам, що йде на навчання
15-річний чеський підліток втік з дому, щоб приєднатися до ЗСУ
12 сiчня, 14:40
Волонтери щодня приходять до будинку на Солом’янці, щоби допомогти його жителям розгрібати завали
Сюди прилетіла російська ракета. Репортаж зі зруйнованого будинку на Солом'янці Тема тижня
5 сiчня, 13:16

Події в Україні

В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
12K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8234
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7191
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua