Сили оборони відбили 20 атак на одному з напрямків – Генштаб

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу окупантів

Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення

Триває 686-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільча та Вільхуватка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Грем’ячка Чернігівської області; Фотовиж, Родіонівка, Волфине, Високе, Середина Буда Сумської області; Гатище, Плетенівка, Землянки Харківської області.

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На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили п'ять атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими захисниками відбито три атаки східніше Тернів та Веселого Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Торське, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито дев'ять атак ворога біля Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 10 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Керамік, Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник сім разів намагався прорвати оборону наших військ та здійснив понад 20 авіаційних ударів в районі Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Нашими захисниками відбито чотири атаки поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Ольгівське, Чарівне, Білогір’я, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Тягинка, Іванівка, Кринки, Кізомис Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 10 безуспішних штурмових дії, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по сімох районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, складу боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по селу Вільхуватка на Харківщині.

До слова, російські війська намагаються захопити Іванівське перед виборами президента РФ у березні 2024 року, ймовірно, щоб показати його захоплення як значну перемогу.