Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог зазнає великих втрат на одному з напрямків: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ворог зазнає великих втрат на одному з напрямків: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Російські війська продовжують зосереджувати наступальні дії на Куп'янському напрямку

Українські війська ведуть важкі позиційні бої на багатьох ділянках фронту. На Авдіївському напрямку противник активно використовує бронетехніку для підтримки піхоти, проте зазнає значних втрат. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

18 січня російські та українські війська продовжували позиційні бойові дії вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але жодних підтверджених змін у лінії фронту на цій ділянці не було зафіксовано.

За інформацією російських та українських джерел, позиційні бої тривали поблизу Синьківки, Петропавлівки, Табаївки, Берестового, Макіївки, біля Тернів, Торського, Ямполівки, Діброви, Серебрянського лісу, Григорівки та Білогорівки.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська продовжують зосереджувати наступальні дії на Куп'янському напрямку на захопленні Синьківки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 січня, показують, що російські війська нещодавно досягли незначного успіху в житловому районі на півночі Богданівки (на північний захід від Бахмута).

18 січня речник Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо повідомив, що російські війська продовжують активізувати зусилля на Бахмутському напрямку.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали в районі Григорівки, Богданівки, Хромового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Степового, Новокалинового та Новобахмутівки; біля коксохімічного заводу та промислової зони на південному сході Авдіївки; біля Сіверного, Первомайського та Невельського.

18 січня позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Бої точилися поблизу Мар’їнки, Георгіївки та Красногорівки та Новомихайлівки.

18 січня тривали позиційні бої в районі кордону Донецько-Запорізької областей, зокрема на захід від Старомайорського та на південь від Урожайного, а також на північ від Новодонецького.

На заході Запорізької області також тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські та українські джерела заявили, що сутички були поблизу Роботиного, біля П'ятихаток, Новопрокопівки, Вербового.

18 січня українські та російські сили продовжили позиційні бойові дії на східному (лівому) березі Дніпра. Геолокаційні кадри показують, що український удар Himars знищив російську систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) у Новій Каховці.

Раніше повідомлялося, що українські Сили оборони відчувають дефіцит артилерійських снарядів. Окупанти на окремих ділянках фронту випускають в 5-10 разів більше снарядів. 

Раніше Рустем Умєров розповів, що стратегічною метою України залишається вихід на кордони 1991-го року, включно з адмінкордонами Донецької й Луганської областей і Кримом.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров Із пакета оборонної допомоги Великої Британії Україні 200 млн фунтів передбачено на виготовлення бойових дронів. Зокрема, кошти підуть для створення розвідувальних, далекобійних та морських дронів. Це буде найбільша поставка дронів для України серед усіх країн.

Також Велика Британія надасть додаткові 18 мільйонів фунтів гуманітарної допомоги, на додачу до вже виділених 340 мільйонів фунтів. Це допомога для подолання наслідків російських повітряних обстрілів та посилення захисту енергетичної інфраструктури.

Теги: ЗСУ полковник міністр окупанти Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що «Без Росії не буде миру, а український мирний план – це фундамент для припинення конфлікту з Москвою»
Чому західні політики усе розуміють, але вперто шукають лаврів «миротворця»
15 сiчня, 17:11
Державний секретар США Ентоні Блінкен
США вважають, що Ізраїлю варто змінити характер операції проти ХАМАС
22 грудня, 2023, 06:30
Мінооборони РФ досі офіційної заяви щодо втрат особового складу на кораблі не повідомляло
Знищення «Новочеркаська» у Феодосії: росіяни оприлюднили точну кількість жертв
29 грудня, 2023, 18:38
За добу відбулося понад 60 боїв: на двох напрямках найгарячіше
За добу відбулося понад 60 боїв: на двох напрямках найгарячіше
2 сiчня, 06:59
Росія вчергове вдарила по Запорізькій області
Окупанти обстріляли 25 населених пунктів на Запоріжжі (фото)
2 сiчня, 10:12
За добу відбулося понад 90 боїв на всій лінії фронту
Окупанти нарощують кількість атак: Генштаб повідомив про результати боїв
15 сiчня, 07:14
Зафіксовано два осередки пожежі в порту і три за його межами
Після підриву російського корабля у Феодосії п’ять пожеж (супутникові знімки)
26 грудня, 2023, 07:49
У Харкові лунають вибухи
Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову
8 сiчня, 07:43
Стефан Сежурне прибув до Києва потягом
До Києва прибув новий глава МЗС Франції (фото)
13 сiчня, 12:20

Події в Україні

Ворог зазнає великих втрат на одному з напрямків: аналіз ISW
Ворог зазнає великих втрат на одному з напрямків: аналіз ISW
Справа Гринкевича: суд обрав запобіжні заходи трьом фігурантам
Справа Гринкевича: суд обрав запобіжні заходи трьом фігурантам
Суд обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи Гринкевичів
Суд обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи Гринкевичів
Глава МЗС Литви розповів, скільки HIMARS потрібно Україні для перемоги у війні
Глава МЗС Литви розповів, скільки HIMARS потрібно Україні для перемоги у війні
Антимонопольний комітет України оштрафував підприємства «Нафтогазу» на 1,7 млрд грн
Антимонопольний комітет України оштрафував підприємства «Нафтогазу» на 1,7 млрд грн
Блекаут у Криму, ДБР оголосило в розшук сина Гринкевича. Головне за 18 січня
Блекаут у Криму, ДБР оголосило в розшук сина Гринкевича. Головне за 18 січня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії (відео)
50K
Цінитель самокатів експрем’єр Гончарук отримав нову посаду і відразу пересів на Tesla
35K
У Севастополі затонув сторожовий корабель росіян
27K
Де перебуває Кучма під час війни? Прессекретарка експрезидента внесла ясність
26K
Українські безпілотники влучили по нафтобазі в Санкт-Петербурзі – джерела
15K
Командувач ЗСУ повідомив, чи є загроза прориву кордону ворогом на півночі країни

Новини

Сильний вітер та опади: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 06:13
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Ворог припинив штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:19
Сильні пориви вітру та мокрий сніг: прогноз погоди на 18 січня
Вчора, 06:13
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:22
Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
17 сiчня, 07:17

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua