Ворог зазнає великих втрат на одному з напрямків: аналіз ISW

Російські війська продовжують зосереджувати наступальні дії на Куп'янському напрямку

Українські війська ведуть важкі позиційні бої на багатьох ділянках фронту. На Авдіївському напрямку противник активно використовує бронетехніку для підтримки піхоти, проте зазнає значних втрат. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських сил

18 січня російські та українські війська продовжували позиційні бойові дії вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але жодних підтверджених змін у лінії фронту на цій ділянці не було зафіксовано.

За інформацією російських та українських джерел, позиційні бої тривали поблизу Синьківки, Петропавлівки, Табаївки, Берестового, Макіївки, біля Тернів, Торського, Ямполівки, Діброви, Серебрянського лісу, Григорівки та Білогорівки.

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська продовжують зосереджувати наступальні дії на Куп'янському напрямку на захопленні Синьківки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 січня, показують, що російські війська нещодавно досягли незначного успіху в житловому районі на півночі Богданівки (на північний захід від Бахмута).

18 січня речник Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо повідомив, що російські війська продовжують активізувати зусилля на Бахмутському напрямку.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали в районі Григорівки, Богданівки, Хромового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

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Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Степового, Новокалинового та Новобахмутівки; біля коксохімічного заводу та промислової зони на південному сході Авдіївки; біля Сіверного, Первомайського та Невельського.

18 січня позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Бої точилися поблизу Мар’їнки, Георгіївки та Красногорівки та Новомихайлівки.

18 січня тривали позиційні бої в районі кордону Донецько-Запорізької областей, зокрема на захід від Старомайорського та на південь від Урожайного, а також на північ від Новодонецького.

На заході Запорізької області також тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські та українські джерела заявили, що сутички були поблизу Роботиного, біля П'ятихаток, Новопрокопівки, Вербового.

18 січня українські та російські сили продовжили позиційні бойові дії на східному (лівому) березі Дніпра. Геолокаційні кадри показують, що український удар Himars знищив російську систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) у Новій Каховці.

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Раніше повідомлялося, що українські Сили оборони відчувають дефіцит артилерійських снарядів. Окупанти на окремих ділянках фронту випускають в 5-10 разів більше снарядів.

Раніше Рустем Умєров розповів, що стратегічною метою України залишається вихід на кордони 1991-го року, включно з адмінкордонами Донецької й Луганської областей і Кримом.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров Із пакета оборонної допомоги Великої Британії Україні 200 млн фунтів передбачено на виготовлення бойових дронів. Зокрема, кошти підуть для створення розвідувальних, далекобійних та морських дронів. Це буде найбільша поставка дронів для України серед усіх країн.

Також Велика Британія надасть додаткові 18 мільйонів фунтів гуманітарної допомоги, на додачу до вже виділених 340 мільйонів фунтів. Це допомога для подолання наслідків російських повітряних обстрілів та посилення захисту енергетичної інфраструктури.