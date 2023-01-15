20 невинних жертв. Кількість загиблих у Дніпрі зросла

Під завалами будинку розшукуються 33 людини

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Дніпру збільшилася до 20 осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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«20 невинних жертв…» - написав він у Telegram.

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Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив про 73 травмованих, з них – 14 дітей. «Врятовано 38 осіб, з них – шість дітей, 37 повідомлень про зниклих, розшукуються 33 людини», – написав він у Telegram.

У будинку зруйновано два під'їзди з дев’ятого по другий поверхи (72 квартири знищені та пошкоджено понад 230).

Уже вивезено приблизно 3450 тонн зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів.

Наразі з людьми працюють психологи. Волонтери допомагають постраждалим з обігрівом та харчуванням.

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Можливого відселення потребують мешканці 236 квартир (орієнтовно понад 400 осіб).

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.