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20 невинних жертв. Кількість загиблих у Дніпрі зросла

Оксана Воронцова
glavcom.ua
20 невинних жертв. Кількість загиблих у Дніпрі зросла
Рятувальники продовжують діставати з-під завалів тіла людей
фото з відкритих джерел

Під завалами будинку розшукуються 33 людини

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Дніпру збільшилася до 20 осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«20 невинних жертв…» - написав він у Telegram.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив про 73 травмованих, з них – 14 дітей. «Врятовано 38 осіб, з них – шість дітей, 37 повідомлень про зниклих, розшукуються 33 людини», – написав він у Telegram.

У будинку зруйновано два під'їзди з дев’ятого по другий поверхи (72 квартири знищені та пошкоджено понад 230).

Уже вивезено приблизно 3450 тонн зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів.

Наразі з людьми працюють психологи. Волонтери допомагають постраждалим з обігрівом та харчуванням.

Можливого відселення потребують мешканці 236 квартир (орієнтовно понад 400 осіб).

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.

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Теги: росія війна Дніпро ракета

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