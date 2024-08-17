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Рятувальники розповіли, скільки людей загинуло на воді від початку року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Рятувальники розповіли, скільки людей загинуло на воді від початку року
Лише з початку серпня на воді уже загинула 61 людина
фото з відкритих джерел

Найбільша кількість людей гине в необладнаних для купання місцях

Від початку 2024 року на воді загинуло майже 900 людей, з них – 61 лише протягом серпня. Про це повідомляє ДСНС.

894 людини загинули на воді від початку 2024 року. Це близько на 22% більше, ніж у 2023 році. Лише з початку серпня на воді уже загинула 61 людина.

Зазначається, що найбільша кількість людей гине саме в необладнаних для купання місцях. 

«Закликаємо купатися там, де обладнані пляжі, у тих водоймах, де за рішеннями місцевих органів влади це дозволено. Ці місця та дно водойм обстежені, визначена швидкість течії, поруч є рятувальники та створена інфраструктура для того, щоб швидко допомогти й врятувати», – наголосив речник ДСНС Олександр Хорунжий.

Рятувальники вкотре нагадують, як уникнути трагедії. Зокрема, НЕ варто:

  • запливати за буйки;
  • перебувати у водоймі більше 20-ти хвилин – це допоможе уникнути переохолодження;
  • купатися без спеціальних плавзасобів, якщо не вмієте плавати (крім надувних матраців);
  • стрибати з моста у воду, якщо не знаєте глибини водойми чи яке там дно (у воду слід входити обережно та поступово).

Нагадаємо, від червня, коли в Україні розпочався купальний сезон, на воді загинули 432 людини, серед яких 63 дитини. Серед причин зростання кількості загиблих на воді: відпочинок у невизначених для цього місцях, нехтування елементарними правилами безпеки на воді та купання у стані алкогольного сп’яніння.

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Теги: пляжі смерть на воді рятувальники

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