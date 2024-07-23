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За вихідні на водоймах України потонули 24 людини

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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За вихідні на водоймах України потонули 24 людини
фото з відкритих джерел

Від початку року в Україні на водоймах загинули 758 людей, із них 458 – лише із з початку літа

За минулі вихідні, 20-21 липня, в Україні сталася серія трагічних випадків на воді, внаслідок яких загинуло 24 людини, включаючи одну дитину. Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага в ефірі національного телемарафону.

«На жаль, ми змушені констатувати, що кількість загиблих на воді зростає у вихідні дні. За ці два дні ми втратили 24 життя, серед них одне дитяче» , – зазначила Водолага.

Загалом від початку року на воді загинули 758 українців.

«Від початку року в Україні загинули 758 осіб, із них 458 –  із 1 червня. Тобто з початку літа в нас загинули 458 осіб, з яких 64 - це діти», – зазначила Водолага.

Речниця ДСНС наголосила на важливості дотримання правил безпеки під час купання та закликала українців обирати для відпочинку офіційні пляжі, де чергують рятувальники. Переліки таких пляжів можна знайти на сайтах місцевих органів влади.

Як повідомлялося, 66 осіб, серед них 10 дітей, потонули у водоймах минулими вихідними. Натомість 11 осіб, зокрема чотирьох дітей, вдалося врятувати. Найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Загалом з початку 2024 року на водних об’єктах України загинули 672 людини, з них – 76 дітей.

Нагадаємо, на Берегівщині, Закарпатської області, вода забрала життя одразу двох дітей.

До слова, двоє підлітків втопилися в ставку у селі Сутківці Хмельницького району.

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Теги: рятувальники потонули лікар пляжі вихідні

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