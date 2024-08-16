Масштабна пожежа в багатоповерхівці у Києві: врятовано 10 людей і кота (фото)

У Деснянському районі Києва загорілася квартира у багатоповерхівці

Пожежа сталася на вулиці Олександри Екстер, 16, що у Деснянському районі столиці

Вдень, 16 серпня, у Києві трапилась масштабна пожежа у житловій багатоповерхівці. За попередніми даними, під час пожежі було врятовано 10 людей та кота. Про це повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій.

Надзвичайники розповіли, що 16 серпня о 15:16 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Олександри Екстер, 16, що у Деснянському районі столиці.

Прибувши на місце, рятувальниками встановили, що загоряння сталось в одній із квартир на восьмому поверсі 10-поверхового житлового будинку з розповсюдженням полум’я на дев'ятий та 10 поверхи.

«О 15:55 займання було локалізовано та о 16:29 – ліквідовано. На місці працювало 37 вогнеборців та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причину займання встановлюватимуть правоохоронні органи», – додали в ДСНС.

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На місці пожежі у Києві працювало 37 вогнеборців та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки фото: ДСНС України, Facebook

За попередніми даними, під час пожежі було врятовано 10 людей. Також, у квартирі на 10 поверсі вогнеборці виявили кота.

Вогнеборці надають допомогу котові, який постраждав піл час пожежі фото: ДСНС України, Facebook

У тварини обгоріла мордочка, рятувальники надали йому першу допомогу і віддали власниці, яка відвезла кота до ветеринарної клініки.

Нагадаємо, 15 серпня, над Миколаєвом здійнявся густий дим. Причиною є пожежа біля асфальтного заводу.