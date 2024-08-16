Головна Київ Новини
search button user button menu button

Масштабна пожежа в багатоповерхівці у Києві: врятовано 10 людей і кота (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Масштабна пожежа в багатоповерхівці у Києві: врятовано 10 людей і кота (фото)
У Деснянському районі Києва загорілася квартира у багатоповерхівці
фото: ДСНС України, Facebook

Пожежа сталася на вулиці Олександри Екстер, 16, що у Деснянському районі столиці

Вдень, 16 серпня, у Києві трапилась масштабна пожежа у житловій багатоповерхівці. За попередніми даними, під час пожежі було врятовано 10 людей та кота. Про це повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій. 

Надзвичайники розповіли, що 16 серпня о 15:16 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Олександри Екстер, 16, що у Деснянському районі столиці.

Прибувши на місце, рятувальниками встановили, що загоряння сталось в одній із квартир на восьмому поверсі 10-поверхового житлового будинку з розповсюдженням полум’я на дев'ятий та 10 поверхи.

«О 15:55 займання було локалізовано та о 16:29 – ліквідовано. На місці працювало 37 вогнеборців та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причину займання встановлюватимуть правоохоронні органи», – додали в ДСНС. 

8 фото
На весь екран
На місці пожежі у Києві працювало 37 вогнеборців та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки
фото: ДСНС України, Facebook

За попередніми даними, під час пожежі було врятовано 10 людей. Також, у квартирі на 10 поверсі вогнеборці виявили кота.

Вогнеборці надають допомогу котові, який постраждав піл час пожежі
Вогнеборці надають допомогу котові, який постраждав піл час пожежі
фото: ДСНС України, Facebook

 У тварини обгоріла мордочка, рятувальники надали йому першу допомогу і віддали власниці, яка відвезла кота до ветеринарної клініки.

Нагадаємо, 15 серпня, над Миколаєвом здійнявся густий дим. Причиною є пожежа біля асфальтного заводу

Читайте також: Загинули матір та син: на Закарпатті сталася пожежа (фото)
 
Теги: пожежа Київ ДСНС тварини рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Опади спостерігаються у районі Петрівки, Оболоні, Куренівки
У Києві місцями йде довгоочікуваний дощ
17 липня, 14:54
Рятувальники гасили вогонь на площі 500 квадратних метрів
На Київщині сталася масштабна пожежа у пекарні (фото)
28 липня, 15:04
Внаслідок інциденту 14 співробітників заводу отримали травми
На найбільшому хімзаводі Німеччини прогримів вибух, є постраждалі (фото)
29 липня, 16:54
Мавпяча віспа атакує світ
Мавпяча віспа повернулась – на цей раз загроза дуже серйозна здоров'я
Вчора, 20:30
У результаті дорожньо-транспортної пригоди розбито близько 10  автівок
Аварія трамваю на Глибочицькій: «Київпастранс» назвав ймовірну причину
6 серпня, 12:24
В результаті падіння літака загинули всі
Авіакатастрофа в Бразилії: останні новини станом на ранок
10 серпня, 07:19
Після атаки БпЛА в одному з районів Воронезької області виникла пожежа
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
14 серпня, 06:36
За словами військового, таксист заявив, що в українській армії «служать лише раби, холопи та чернь», які захищають «панів та бояр»
Uklon покарав таксиста, який заявив військовому, що у ЗСУ служать «раби та холопи»
13 серпня, 18:17
Пожежа розпочалася на території асфальтного заводу
У Миколаєві спалахнув асфальтний завод. Над містом чорний дим (фото)
Вчора, 20:22

Новини

Масштабна пожежа в багатоповерхівці у Києві: врятовано 10 людей і кота (фото)
Масштабна пожежа в багатоповерхівці у Києві: врятовано 10 людей і кота (фото)
У Києво-Печерській лаврі відкрився храм для воїнів (фото)
У Києво-Печерській лаврі відкрився храм для воїнів (фото)
Ремонт тунелю метро біля станції «Деміївська» майже завершено (фото)
Ремонт тунелю метро біля станції «Деміївська» майже завершено (фото)
Коли розпочнеться активна фаза будівництва метро на Виноградар: названо терміни
Коли розпочнеться активна фаза будівництва метро на Виноградар: названо терміни
Атака на Київ: влада повідомила про наслідки
Атака на Київ: влада повідомила про наслідки
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
34K
Легіон «Свобода Росії» звернувся до путінських військових
19K
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Горіховий Спас 2024: історія, традиції, прикмети та що треба святити у церкві
16K
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
15K
Прогноз магнітних бур на 16-18 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
Вчора, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Вчора, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
14 серпня, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
14 серпня, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
14 серпня, 06:36

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua