Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві рятувальники витягли з ліфта чоловіка з діабетом (фото)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Києві рятувальники витягли з ліфта чоловіка з діабетом (фото)
Чоловік просидів у ліфті 2 години
фото: Київська служба порятунку

 Київські рятувальники визволили чоловіка з діабетом, який застряг у ліфті через відключення світла

Увечері 16 липня у Святошинському районі Києва рятувальники КАРС «Київська служба порятунку» визволили чоловіка з діабетом, який опинився в пастці ліфта через технічну несправність. Чоловік провів у кабіні ліфта дві години, що становило серйозну загрозу для його здоров'я. 

«Напередні ввечері о 20:28 до оперативного чергового КАРС "Київська служба порятунку" надійшло повідомлення про те, що через технічну несправність ліфту на 12 поверсі будинку, чоловік з діабетом вже 2 годину перебуває в кабіні ліфту»,– йдеться в повідомленні.

Рятувальники працюють на місці події
Рятувальники працюють на місці події
KARS.Kyiv.
Рятувальники витягають чоловіка з ліфта
Рятувальники витягають чоловіка з ліфта
Київська служба порятунку

Рятувальники оперативно прибули на місце події та, використовуючи спеціальний інструмент, відкрили двері ліфта. Потерпілого, який перебував у переднепритомному стані, негайно передали медикам швидкої допомоги. Ситуацію ускладнювали відключення світла та відсутність зв'язку, що утруднювало пошук потерпілого та комунікацію з його родичами. До рятувальної операції було залучено п'ятьох рятувальників та одну одиницю техніки КАРС «Київська служба порятунку».

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Як повідомлялося, СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.

Читайте також:

Теги: відключення світла армія бензин українці рятувальники розслідування Охматдит чоловік відключення росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глобальний саміт миру відкрив нові горизонти для міжнародного співтовариства
Глобальний саміт миру: як це було і що далі для України
18 червня, 11:25
Саміт миру у Швейцарії завершився заявами лідерів країн і підписанням спільного комюніке
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
17 червня, 19:17
Добровольці в польській армії вчаться наносити камуфляжну фарбу на обличчя під час базових тренувань
Польща в оригінальний спосіб поповнює резерв армії
27 червня, 10:17
У травні 2024 року Павла Муравейка було призначено на посаду начальника Генерального штабу – першого заступника міністра оборони Білорусі
Генштаб Білорусі пригрозив, що застосує ядерну зброю в разі загрози «незалежності»
30 червня, 23:01
Вашингтон досі вирішує, яку суму може виділити Україні
Доходи від заморожених активів Росії: США вагаються із сумою для України
3 липня, 11:52
Внаслідок терористичної атаки РФ по Києву попередньо відомо про 22 загиблих та понад 90 постраждалих
Німеччина прийме на лікування дітей після удару РФ по «Охматдиту»
8 липня, 21:15
До квітня 2024 року Джапарова обіймала посаду першого заступника міністра закордонних справ
Призначення Джапарової представником при міжнародних організаціях у Відні анульовано – ЗМІ
9 липня, 22:11
Співачка наголосила, що боїться зброї, але військовий зауважив, що «аби її не боятися, потрібно вміти з нею поводитися»
Оля Полякова слідом за Тіною Кароль побігла вчитися воювати
12 липня, 22:19
15 липня святкують День Хрещення Київської-Русі
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 липня, 00:05

Новини

У Києві рятувальники витягли з ліфта чоловіка з діабетом (фото)
У Києві рятувальники витягли з ліфта чоловіка з діабетом (фото)
Звільнені з полону кияни мають пільги на санаторно-курортне лікування: куди звертатися
Звільнені з полону кияни мають пільги на санаторно-курортне лікування: куди звертатися
Температура води в Дніпрі побила 14-річний рекорд
Температура води в Дніпрі побила 14-річний рекорд
На Київ та область суне негода
На Київ та область суне негода
У Києві спостерігається погіршення якості повітря
У Києві спостерігається погіршення якості повітря
У Києві жінка і двоє чоловіків дурили лікарів, щоб отримати наркотичні ліки
У Києві жінка і двоє чоловіків дурили лікарів, щоб отримати наркотичні ліки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
11K
Економічний комітет Ради викликав «на килим» міністра енергетики
7331
Штрафи для «ухилянтів» із 17 липня: Міноборони повідомило механізм
6273
Медведчук написав Трампу про неймовірні можливості Зеленського
6199
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5757
Де вилучена готівка Тищенка? Правоохоронці засекретили інформацію

Новини

Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
Вчора, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Вчора, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua