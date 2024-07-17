У Києві рятувальники витягли з ліфта чоловіка з діабетом (фото)

Київські рятувальники визволили чоловіка з діабетом, який застряг у ліфті через відключення світла

Увечері 16 липня у Святошинському районі Києва рятувальники КАРС «Київська служба порятунку» визволили чоловіка з діабетом, який опинився в пастці ліфта через технічну несправність. Чоловік провів у кабіні ліфта дві години, що становило серйозну загрозу для його здоров'я.

«Напередні ввечері о 20:28 до оперативного чергового КАРС "Київська служба порятунку" надійшло повідомлення про те, що через технічну несправність ліфту на 12 поверсі будинку, чоловік з діабетом вже 2 годину перебуває в кабіні ліфту»,– йдеться в повідомленні.

Рятувальники працюють на місці події KARS.Kyiv.

Рятувальники витягають чоловіка з ліфта Київська служба порятунку

Рятувальники оперативно прибули на місце події та, використовуючи спеціальний інструмент, відкрили двері ліфта. Потерпілого, який перебував у переднепритомному стані, негайно передали медикам швидкої допомоги. Ситуацію ускладнювали відключення світла та відсутність зв'язку, що утруднювало пошук потерпілого та комунікацію з його родичами. До рятувальної операції було залучено п'ятьох рятувальників та одну одиницю техніки КАРС «Київська служба порятунку».

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Як повідомлялося, СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.