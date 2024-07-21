Від початку літа в Україні потонули понад 400 людей

З початку червня на воді загинули 432 людини, серед яких 63 дитини

Спостерігається зростання випадків загибелі дітей через недбалість батьків, які залишають їх без нагляду

Від червня, коли в Україні розпочався купальний сезон, на воді загинули 432 людини, серед яких 63 дитини. Про це розповів фахівець Управління забезпечення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС Максим Береговенко в ефірі телемарафону.

«З початку купального сезону, який розпочався у червні, на жаль, спостерігається невтішне зростання кількості загиблих на водних об’єктах. За цей час загинули 432 людини, з яких 63 дитини», – розповів він.

Серед причин зростання кількості загиблих на воді: відпочинок у невизначених для цього місцях, нехтування елементарними правилами безпеки на воді та купання у стані алкогольного сп’яніння.

«Часто, не розраховуючи власні сили, люди запливають далеко від берега», – додав фахівець.

Також, за його словами, спостерігається зростання випадків загибелі дітей через недбалість батьків, які залишають їх без нагляду.

Береговенко закликав відпочивати на обладнаних місцевою владою місцях, які проходять відповідні перевірки перед купальним сезоном, і де працюють рятувальники.

Як повідомлялося, 66 осіб, серед них 10 дітей, потонули у водоймах минулими вихідними. Натомість 11 осіб, зокрема чотирьох дітей, вдалося врятувати. Найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Загалом з початку 2024 року на водних об’єктах України загинули 672 людини, з них – 76 дітей.

Нагадаємо, на Берегівщині, Закарпатської області, вода забрала життя одразу двох дітей.

До слова, двоє підлітків втопилися в ставку у селі Сутківці Хмельницького району.