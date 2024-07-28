Голубі озера під Житомиром: мальовничий куточок для літнього відпочинку

Місце, де можна побути наодинці з природою

Максимальна глибина озер – 43 метри

Всього за 28 кілометрів від Житомира, неподалік Кмитова, трохи ближче до Великих Кошарищ, розташувалася мережа мальовничих «Голубих озер». Три великі озера, найбільше з яких має подовгасту форму, приваблюють своєю прозорою водою та затишними берегами.

Як доїхати з Києва

Дістатися сюди зі столиці можна автомобілем трасою Київ-Чоп (Е40/М06) у напрямку Житомира, а потім дорогою Р26 у напрямку Чуднова, звернувши згідно з вказівниками у бік Кмитова та Великих Кошарищ. Дорога займе близько 2 годин. Також можна скористатися громадським транспортом: з Києва до Житомира регулярно курсують автобуси та поїзди, а звідти до озер можна дістатися місцевими автобусами або таксі.

Озера утворені на місці старого буровугільного кар’єру. Голубі озера пропонують чудові можливості для відпочинку: прозора вода та піщані пляжі ідеально підходять для купання, а риба приваблює любителів риболовлі.

Голубі озера Юлія Хоменко, glavcom.ua

Багато відпочивальників приїжджають сюди з наметами, щоб насолодитися природою та свіжим повітрям.

Захід сонця на голубих озерах Юлія Хоменко, glavcom.ua

Самі озера знаходяться у лісі, де можна побути в тиші та насолодитися красою природи. Саме вода настільки чиста, що можна побачити дно та підводних мешканців. Крім цього місцеві, які живуть неподалік кажуть, що тут часто бігають зайці чи косулі.

Юлія Хоменко, glavcom.ua

Деякі навіть катаються на гідроциклах по найбільшому озеру чи катамаранах. Хоча Голубі озера прекрасні в будь-яку пору року, пік сезону припадає на літні місяці, з червня по серпень, коли вода прогрівається, а природа розквітає у всій своїй красі.

Юлія Хоменко, glavcom.ua

Важливо пам'ятати, що найбільше озеро має значну глибину (до 43 метрів), тому слід бути обережним під час купання.

Нагадаємо, під Житомир знайшли неймовірне озеро у формі кита.