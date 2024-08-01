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У Києві водолази-сапери виявили залишки російської ракети Х-101 (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Києві водолази-сапери виявили залишки російської ракети Х-101 (фото)
Уламки ракети транспортували на спеціальний полігон для подальшого знищення
фото: ДСНС

Залишки ракети знайшли в одному зі ставків після попередніх ворожих обстрілів Києва

У Києві водолази-сапери виявили та вилучили залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101. Про це повідомляє ДСНС України.

«Водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України виявили та вилучили безпечні залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу «повітря – земля», які залишилися в одному зі ставків після попередніх ворожих обстрілів міста», – йдеться у повідомленні.

У Києві водолази-сапери виявили залишки російської ракети Х-101 (фото) фото 1

Рятувальники зазначають, що залишки ракети транспортували на спеціальний полігон для подальшого знищення методом контрольованого підриву.

«Після російських атак ракетами чи дронами-камікадзе на землі та у водоймах можуть залишатися небезпечні залишки. В жодному разі не торкайтеся їх! Відразу повідомте про виявлення підозрілого предмета на номер «101» та дочекайтеся приїзду фахівців. Бережіть себе!», – попереджають у ДСНС українців.

Нагадаємо, у Києві та низці областей вночі було знову оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА.

Згодом стало відомо, що російські окупанти знову атакували Київщину ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків дронів є поранені, пошкоджено будинки.

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Теги: Київ ДСНС ракета уламки ракет російська ракета Україна рятувальники

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