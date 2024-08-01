У Києві водолази-сапери виявили залишки російської ракети Х-101 (фото)

Уламки ракети транспортували на спеціальний полігон для подальшого знищення

Залишки ракети знайшли в одному зі ставків після попередніх ворожих обстрілів Києва

У Києві водолази-сапери виявили та вилучили залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101. Про це повідомляє ДСНС України.

«Водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України виявили та вилучили безпечні залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу «повітря – земля», які залишилися в одному зі ставків після попередніх ворожих обстрілів міста», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що залишки ракети транспортували на спеціальний полігон для подальшого знищення методом контрольованого підриву.

«Після російських атак ракетами чи дронами-камікадзе на землі та у водоймах можуть залишатися небезпечні залишки. В жодному разі не торкайтеся їх! Відразу повідомте про виявлення підозрілого предмета на номер «101» та дочекайтеся приїзду фахівців. Бережіть себе!», – попереджають у ДСНС українців.

Нагадаємо, у Києві та низці областей вночі було знову оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА.

Згодом стало відомо, що російські окупанти знову атакували Київщину ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків дронів є поранені, пошкоджено будинки.