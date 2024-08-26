Робота ППО на Київщині та сирени в Польщі: головне за ніч

Сьогодні вночі було збито 10 «шахедів»

Вночі двічі було оголошено повітряну тривогу. На Київщині працювало ППО. РФ перекидає війська з України до Курська. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 26 серпня, щоб ви були в курсі подій.

На Київщині було зафіксовано рух ворожих безпілотників: працює ППО

Вночі о 2:51 на Київщині оголосили сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Сили протиповітряної оборони вже працюють над їх знешкодженням. Про це інформує КОВА.

РФ перекидала війська з України до Курська – ISW

Російське військове командування продовжує перекидати війська з менш пріоритетних ділянок фронту в Україні до Курської області, щоб протистояти українському контрнаступу. За даними Інституту вивчення війни (ISW), це підтверджується зустріччю Путіна з вищим військовим керівництвом та доповідями командирів кількох бригад, які були перекинуті або, ймовірно, будуть перекинуті до Курської області. Про це повідомляє звіт Інституту вивчення війни.

У Києві повітряна тривога тривала 24 хвилини

3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Сирени прозвучали через загрозу ворожих «Шахедів». Про це інформує КМДА.

«У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» – йдеться в повідомленні.

Відбій оголосили о 3:32.

У Польщі сьогодні лунали сирени – RMF 24

Сьогодні, 25 серпня, по всій Польщі пролунали сирени в пам'ять про двох пожежників, які загинули під час гасіння пожежі та вибуху в Познані. Заступник голови МВС Польщі висловив співчуття родинам загиблих, підкресливши їхній професіоналізм та відданість службі. Про це повідомляє RMF 24.