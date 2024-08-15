Тренуйтеся у добробатах ЗСУ! Російський опозиціонер дав пораду нацменшинам РФ

Пономарьов: «Це однаковий імперіалізм – що нав’язувати територіям збереження у складі Росії, що спонукати їх до виходу»

Ексдепутат Держдуми РФ: Наша мрія – оголосити Російську народну республіку

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що у майбутньому на теренах Росії варто буде створити Російську народну республіку, як альтернативу путінізму. А національним меншинам, які плануватимуть вийти зі складу РФ – вже зараз потрібно до цього готуватися. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Звичайно, наша мрія – оголосити Російську народну республіку. Не «Курську народну», не «Бєлгородську народну», а Російську республіку як альтернативу путінізму», – заявив опозиціонер.

Пономарьов переконаний, що у такій оновленій країні автономні республіки матимуть самостійно вирішувати: чи залишатися у складі Росії, чи ставати незалежними.

«Ми будемо поважати їхнє право на самовизначення. Єдине – що треба заздалегідь домовитися, за яким сценарієм піде «розлучення». Щоб без крові та насильства. Ну і зрозуміти, яким є ставлення їхнього власного населення до виходу зі складу Росії», – зауважив політик. Опозиціонер, як приклад, навів Чеченську Республіку, де чеченці двічі воювали з Росією за свою державу, тож там, ймовірно, в майбутньому утовориться незалежна держава.

«А як щодо, наприклад, башкирів? Башкири в Башкирії – вже третя за обсягом етнічна громада, бо попереду (в етнічному складі населення республіки, – «Главком») татари та росіяни. Та й бурятів у Бурятії – 22%, а росіян – 70%», – наголосив Пономарьов.

На питання щодо того, чи є розпад Росії як один з результатів перемоги України прийнятним для Пономарьова, політик запевнив, що головним є «дати людям та народам свободу».

«У проєкті нашої нової конституції є процедура виходу суб'єкта зі складу Російської республіки. Це може бути через процедуру референдуму за зразком Шотландії чи Каталонії. У принципі, у кожному випадку це може бути щось своє, але потрібно розуміти, що вихід підкріплений народною волею», – пояснив опозиціонер.

Ілля Пономарьов наголосив, що на початковому етапі революційних подій не йдеться про референдуми: «Слід буде розмовляти з тими, хто фактично контролюватиме свої регіони: чи вони хочуть взяти участь в створенні нової країни, чи хочуть відокремлюватись. І тому національним рухам варто не чекати, а створювати свої збройні підрозділи у складі ЗСУ вже зараз».

Пономарьов підсумував, що ситуація із автономними республіками – складна, і потрібно, аби тут працювали, посилювали свій авторитет місцеві національно-визвольні рухи, з якими російська опозиція підтримує тісні стосунки.

Нагадаємо, російський опозиціонер Ілля Пономарьов прокоментував нічну атаку росіян, внаслідок якої він та його будинок під Києвом постраждав. За словами політика, його давно намагається дістати російська влада, зокрема, на нього раніше було скоєно декілька замахів.

Як повідомлялося, у Львові 22-23 травня відбувся «Форум російської опозиції на підтримку України», про проведення якого не знала місцева влада. Мер Львова Андрій Садовий звернувся з цього приводу «у відповідні органи». Політолог Андрій Смолій повідомив, що радник Офісу президента Михайло Подоляк брав участь у форумі.