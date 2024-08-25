У Польщі сьогодні лунали сирени – RMF 24

Жителі всієї Польщі чули сирени

Сьогодні, 25 серпня, по всій Польщі пролунали сирени в пам'ять про двох пожежників, які загинули під час гасіння пожежі та вибуху в Познані. Заступник голови МВС Польщі висловив співчуття родинам загиблих, підкресливши їхній професіоналізм та відданість службі. Про це повідомляє RMF 24.

«Загинув наш 34-річний колега з 12-річним стажем. У 33-річного колеги зі стажем 11 років залишилися сиротами двоє дітей. Це трагедія для всіх нас. Ці пожежники віддали своє життя, щоб спробувати врятувати інших», – сказав він.

О 18:00 за місцевим часом пожежники, правоохоронці та прикордонники одночасно ввімкнули сирени на своїх службових автомобілях, віддаючи шану своїм колегам.

Нагадаємо, польські танки воюють на полі бою в Росії.

Як відомо, президент Польщі Анджей Дуда розпочав свій візит до Києва у День незалежності України, 24 серпня.