РФ перекидає війська з України до Курська – ISW

Російська армія продовжує перекидати свої підрозділи з менш важливих секторів фронту в Україні на лінію бойових дій у Курській області

Російське військове командування продовжує перекидати війська з менш пріоритетних ділянок фронту в Україні до Курської області, щоб протистояти українському контрнаступу. За даними Інституту вивчення війни (ISW), це підтверджується зустріччю Путіна з вищим військовим керівництвом та доповідями командирів кількох бригад, які були перекинуті або, ймовірно, будуть перекинуті до Курської області. Про це повідомляє звіт Інституту вивчення війни.

Серед цих підрозділів:

810-та та 155-та морські піхотні бригади, ймовірно, перекинуті з півночі Харківської області.

11-та бригада ВДВ, ймовірно, перекинута з району Часів Яру.

56-й полк ПДВ перекинутий з району Роботине на заході Запорізької області.

51-й полк ПДВ, ймовірно, також перекинутий до Курської області, хоча прямих доказів цього поки що немає.

«Військове командування РФ чинить опір оперативному тиску з метою передислокації сил з пріоритетної наступальної операції із захоплення Покровська в Донецькій області. Та, ймовірно, продовжить перекидати сили з менш пріоритетних наступальних операцій в інших частинах театру бойових дій для оборони в Курській області» – йдеться у звіті.

Ці передислокації свідчать про те, що російське командування змушене реагувати на український контрнаступ у Курській області, навіть якщо це означає послаблення інших ділянок фронту. ISW вважає, що Росія продовжить перекидати сили з менш пріоритетних напрямків, щоб утримати оборону в Курській області, навіть якщо це негативно вплине на їхні наступальні операції, зокрема на спроби захопити Покровськ у Донецькій області.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що наступ українських військ на Курську область Росії був «превентивним ударом», який дав змогу уникнути оточення українських підрозділів та окупації міста Суми.

За повідомленням CNN, наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав ряд законів, які стосуються військових, зокрема, про статус українських бійців, які воюють на території Росії.