Повітряна тривога тривала менше пів години

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 18:28 була оголошена повітряна тривога. Станом на 18:52 тривогу скасовано. «Почервоніли» північ, схід та центр країни, а також місто Київ. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Полтави з Білгородської області.

Мапа тривог мала такий вигляд:

Нагадаємо, російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень. Від обстрілів із території Російської Федерації і далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від вогню ворожої артилерії та мінометів сьогодні постраждали райони населених пунктів Мала Слобідка, Покровка, Угроїди, Бояро-Лежачі, Блешня. До того ж, росіяни завдали 16 авіаударів, зокрема, по Запсіллю, Могриці, Вакалівщині, Глухову, Вільшанці, Сінному, Великій Рибиці, Партизанському, Юнаківці та Локні.