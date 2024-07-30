Зеленський доручив уряду прискоритись із допомогою у побудові укриттів

Глава держави наголосив, що нормального навчання для дітей неможливо без укриттів

Президент Зеленський заявив про пріоритет нормального навчання для дітей, де це можливо завдяки укриттям. Уряд має прискорити допомогу в побудові укриттів перед новим навчальним роком. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави наголосив, що нормального навчання для дітей неможливо без укриттів.

«Спочатку – Волинь. Безпекові питання, кордон. Усе те, що стосується півночі нашої держави. Волинська область, Рівненська, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина. Багато вже зроблено – і щодо фортифікацій, і щодо мінування кордону. Але є ще кілька доручень для військових. Дуже важливих», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що багато енергетичних питань, а також соціальних, освітніх.

«Попереду навчальний рік, і зараз пріоритет – нормальне, не дистанційне навчання для дітей усюди, де це можливо завдяки укриттям. Є доручення уряду України прискоритись із допомогою в побудові укриттів», – заявив Зеленський.

Також глава держави повідомив, що говорили сьогодні й про те, як додати зокрема Волині більше економічних і транспортних можливостей.

«Регіон має значний потенціал, який зараз іще не реалізовується. Це і транзит через кордон, і розвиток у самій Волинській області. Область та уряд разом мають підготувати відповідні кроки, відповідні рішення», – розповів Зеленський.

Окрім того, президент у Рівненській області відвідав шпиталь, де допомагають українським воїнам. «Дякую кожному лікарю, кожній нашій медичній сестрі – усім, хто повертає до життя наших захисників», – сказав Зеленський.

Кабінет міністрів визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі. Згідно з постановою уряду, навчальний рік у школах, розпочнеться у понеділок, 2 вересня, а завершиться 30 червня 2025 року.