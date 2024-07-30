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Зеленський доручив уряду прискоритись із допомогою у побудові укриттів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський доручив уряду прискоритись із допомогою у побудові укриттів
фото: скріншот

Глава держави наголосив, що нормального навчання для дітей неможливо без укриттів

Президент Зеленський заявив про пріоритет нормального навчання для дітей, де це можливо завдяки укриттям. Уряд має прискорити допомогу в побудові укриттів перед новим навчальним роком. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави наголосив, що нормального навчання для дітей неможливо без укриттів. 

«Спочатку – Волинь. Безпекові питання, кордон. Усе те, що стосується півночі нашої держави. Волинська область, Рівненська, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина. Багато вже зроблено – і щодо фортифікацій, і щодо мінування кордону. Але є ще кілька доручень для військових. Дуже важливих», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що багато енергетичних питань, а також соціальних, освітніх.

«Попереду навчальний рік, і зараз пріоритет – нормальне, не дистанційне навчання для дітей усюди, де це можливо завдяки укриттям. Є доручення уряду України прискоритись із допомогою в побудові укриттів», – заявив Зеленський.

Також глава держави повідомив, що говорили сьогодні й про те, як додати зокрема Волині більше економічних і транспортних можливостей.

«Регіон має значний потенціал, який зараз іще не реалізовується. Це і транзит через кордон, і розвиток у самій Волинській області. Область та уряд разом мають підготувати відповідні кроки, відповідні рішення», – розповів Зеленський.

Окрім того, президент у Рівненській області відвідав шпиталь, де допомагають українським воїнам. «Дякую кожному лікарю, кожній нашій медичній сестрі – усім, хто повертає до життя наших захисників», – сказав Зеленський.

Кабінет міністрів визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі. Згідно з постановою уряду, навчальний рік у школах, розпочнеться у понеділок, 2 вересня, а завершиться 30 червня 2025 року.

Теги: школа навчання Володимир Зеленський укриття

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