Атака РФ на Київщину: Зеленський відреагував на смерть батька та сина

Унаслідок падіння уламків ракети у Броварському районі 11 серпня загинули батько та його чотирирічний син

Президент зазначає, що, ймовірно, росіяни застосували північнокорейську ракету для атаки на Київщину

У ніч проти 11 серпня РФ атакувала Київщину північнокорейською ракетою. Внаслідок падіння уламків ракети загинули батько і маленький син. Президент України висловив свої співчуття.

«Цієї ночі в Київській області через російський удар, на жаль, загинули батько і маленький син – чотири роки було дитині. Мої співчуття рідним і близьким. Ще троє людей постраждали, серед них дитина – 12 років хлопчику», – йдеться у заяві.

Президент зазначає, що, ймовірно, росіяни застосували північнокорейську ракету. Наразі піротехніки встановлюють дані щодо цієї ракети.

«Тільки за один цей тиждень російська армія вдарила понад 30 ракетами та більш ніж 800 керованими авіабомбами. Росіяни не мають жодних географічних обмежень на застосування такої зброї – із перших днів повномасштабної війни вся територія нашої держави під загрозою постійних ударів», – сказав Зеленський.

Last night, a father and his young son, just four years old, were tragically killed in the Kyiv region by a Russian strike. My deepest condolences to their family and loved ones. Three other people were injured, including a 12-year-old boy. According to preliminary information,… pic.twitter.com/xejWgdyQbf — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2024

Очільник України наголосив, що країна «потребує не тільки повноцінного повітряного щита, який захистить усі наші міста й громади, а й сильних рішень партнерів».

«Українці вдячні всім нашим партнерам, які допомагають із системами ППО та бойовою авіацією. Але щоб дійсно зупинити російський терор, ми потребуємо не тільки повноцінного повітряного щита, який захистить усі наші міста й громади, а й сильних рішень партнерів – рішень, які знімуть обмеження на наші захисні дії. Коли українська далекобійність не матиме лімітів, ця війна точно отримає ліміт – ми реально наблизимо її справедливе завершення», – додав президент.

Нагадаємо, що унаслідок чергової нічної атаки 11 серпня російських безпілотників на Київщину загинули двоє мирних жителів – батько та його чотирирічна дитина. Уламок ракети влучив у їхній будинок, спричинивши руйнування та пожежу.

Згодом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на смерть цивільних людей. Він заявив, що світ не має мовчати, коли кожен день в Україні росіяни вбивають мирних людей.

Також з'явилася інформація, що у ніч проти 11 серпня БпЛА та балістичні ракети на кшталт «Іскандер-М» або північнокорейської KN-23 намагалися атакувати Київ, але силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України.