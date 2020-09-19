МЗС України: режим Лукашенка спровокував ситуацію з хасидами на кордоні
Режим президента Білорусі навмисно наражав паломників на небезпеку, заявив заступник глави МЗС України
Білоруська влада на чолі з президентом Олександром Лукашенком зумисне створила такі умови, за яких паломники-хасиди опинилися біля українського кордону, попри заборону на в’їзд іноземців з боку офіційного Києва.
Про це «Радіо Свобода» заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.
«Нам досить прикро, що білоруська влада повела себе саме в такий спосіб, чудово знаючи, що в’їзд відповідної категорії громадян на територію України в цей період буде неможливим. Вони спеціально, навмисне, оформлювали зазначених громадян на в’їзд в аеропорту Мінська, всупереч своїм же нормативним правилам. Відповідно, режим Лукашенка навмисне своїми діями сприяв в’їзду на територію Білорусі великої кількості паломників та їх транзиту до кордону з Україною. Цим режим Лукашенка навмисно наражав зазначених людей на небезпеку», – заявив Єнін.
Він зазначив, що з 10 вересня Ізраїль входить до так званої червоної зони в самій Білорусі і, відповідно до білоруського законодавства, навіть транзитний в’їзд з держав, що входять до червоної зони, заборонений.
«Нам важко все це пояснити. Я чув різні трактування такого підходу. Виходить так, що ти хотів комусь насолити, сів в калюжу сам, а страждають абсолютно сторонні люди. Чим хасиди насолили Лукашенку, мені важко сказати, і точно не мені оцінювати», – додав Єнін.
Як відомо, хасиди, які перебували на нейтральній ділянці українсько-білоруського кордону поблизу пункту пропуску «Нові Яриловичі», у п’ятницю, 18 вересня, почали масово повертатися у Білорусь, залишаючи після себе гори сміття.
Нагадаємо, з 14 вересня сотні хасидів намагалися потрапити в Україну з Білорусі. На кордоні перебували понад тисяча паломників.
На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зустрівся з представниками іноземних громадян та довів вимоги рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців в нашу країну до 28 вересня.
У вівторок, 15 вересня, ввечері прикордонники зафіксували прибуття значних груп хасидів до пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області.
Також Молдова не пустила в країну близько 30 хасидів, які прилетіли з Туреччини і мали намір далі потрапити в Україну.
У ніч на 18 вересня групу хасидів прикордонники виявили і затримали на Закарпатті, а ще одного іноземця прикордонники зупинили на кордоні з Польщею.
Як повідомлялося, посол Ізраїлю радить хасидам повернутися до Білорусі, а звідти додому.