Російське місто Орел атакували дрони: вибухи пролунали біля НПЗ

Місцеві чули щонайменше 10 вибухів

У ніч на 16 червня російське місто Орел зазнало атаки безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

Місцеві жителі повідомляли про щонайменше 10 вибухів, що пролунали в районі нафтопереробного заводу. Очевидці також зафіксували яскраві спалахи у небі.

За попередніми даними, працювали системи ППО.

Деякі з російських моніторингових каналів натякають на можливі ураження об’єктів інфраструктури.

До слова, у ніч проти 14 червня дрони уразили підприємство «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї.

Зазначається, що це підприємство є найбільшим у Росії виробником азотних добрив та аміаку, що входить до групи «ЄвроХім».

Загальні виробничі потужності складають понад 1 мільйон тонн аміаку та 1,4 мільйона тонн аміачної селітри на рік. Виробництво карбаміду досягає 0,89 мільйона тонн на рік.

Нагадаємо, вранці, 14 червня з'явилась інформація про нічну атаку дронів на «Новокуйбишевський завод каталізаторів», що розташований у Самарській області РФ.

Губернатор регіону В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку дронів на область та заявив, що удари прийшлись по завод. Він додав, що постраждалих та руйнувань внаслідок атаки немає.

Тим часом з'явились відео, на який видніється пожежа на території підприємства та здіймається дим.