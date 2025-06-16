Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російське місто Орел атакували дрони: вибухи пролунали біля НПЗ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Російське місто Орел атакували дрони: вибухи пролунали біля НПЗ
фото з відкритих джерел

Місцеві чули щонайменше 10 вибухів

У ніч на 16 червня російське місто Орел зазнало атаки безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

Місцеві жителі повідомляли про щонайменше 10 вибухів, що пролунали в районі нафтопереробного заводу. Очевидці також зафіксували яскраві спалахи у небі.

За попередніми даними, працювали системи ППО.

Деякі з російських моніторингових каналів натякають на можливі ураження об’єктів інфраструктури.

До слова, у ніч проти 14 червня дрони уразили підприємство «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї. 

Зазначається, що це підприємство є найбільшим у Росії виробником азотних добрив та аміаку, що входить до групи «ЄвроХім».

Загальні виробничі потужності складають понад 1 мільйон тонн аміаку та 1,4 мільйона тонн аміачної селітри на рік. Виробництво карбаміду досягає 0,89 мільйона тонн на рік.

Нагадаємо, вранці, 14 червня з'явилась інформація про нічну атаку дронів на «Новокуйбишевський завод каталізаторів», що розташований у Самарській області РФ.

Губернатор регіону В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку дронів на область та заявив, що удари прийшлись по завод. Він додав, що постраждалих та руйнувань внаслідок атаки немає.

Тим часом з'явились відео, на який видніється пожежа на території підприємства та здіймається дим.

Читайте також:

Теги: вибух росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп ризикує опинитися у пастці Путіна
Трамп у пастці Путіна: що чекає США і Україну до осені
5 червня, 15:22
Харлан в сторіз Instagram розмістила власне фото у футболці з оригінальним зображенням
Харлан відреагувала на знищення СБУ російських стратегічних бомбардувальників
2 червня, 11:01
Вертоліт міг впасти через відмову двигуна
У Росії розбився вертоліт Мі-8
23 травня, 15:13
У роботі операторів сталися збої після того, як військове керівництво РФ дало вказівку відключити мережу
Окупанти відключили звʼязок деяким областям РФ
21 травня, 11:43
Росія також вербує молодих жінок на свої оборонні підприємства
«Професійна брехуха з сумнівною мораллю». Навіщо Росія мобілізувала бразильську красуню з ТікТоку
19 травня, 13:30
Жоден росіянин не називав якісь ідеологічні мотиви, якусь віру у вищі цінності, якусь високу мету цієї війни
Росіянине, що ти розраховуєш за це отримати?
19 травня, 11:13
Рубіо розповів, що буде в разі відмови Росії від 30-денного перемир'я
Рубіо розповів, що буде в разі відмови Росії від 30-денного перемир'я
19 травня, 06:40
16 травня у Стамбулі пройшли переговори між Україною та Росією
Clash Report: Кремль озвучив п'ять вимог на переговорах у Стамбулі
16 травня, 23:49
Стамбул став місцем зустрічі делегацій України, Росії та США
Зустріч України, Туреччини й США завершилася
16 травня, 14:01

Соціум

Російське місто Орел атакували дрони: вибухи пролунали біля НПЗ
Російське місто Орел атакували дрони: вибухи пролунали біля НПЗ
Прем'єр Ізраїлю зробив заяву про намір ліквідувати лідера Ірану
Прем'єр Ізраїлю зробив заяву про намір ліквідувати лідера Ірану
Трамп висловив сподівання про укладення угоди між Ізраїлем та Іраном
Трамп висловив сподівання про укладення угоди між Ізраїлем та Іраном
Іспанці вдалися до незвичного методу проти навали туристів
Іспанці вдалися до незвичного методу проти навали туристів
Прем'єр Ізраїлю відклав весілля сина через операцію проти Ірану
Прем'єр Ізраїлю відклав весілля сина через операцію проти Ірану
Іран попросив президента Кіпру передати Ізраїлю послання
Іран попросив президента Кіпру передати Ізраїлю послання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
245K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 червня: ситуація на фронті
94K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 червня 2025
52K
Україна втратила свого найпотужнішого союзника – The Telegraph
50K
Терорист Гіркін вважає Путіна ідіотом
29K
Трампу час визначатися
14K
Шлях Сі. Як син «ворога народу» зумів стати імператором Китаю

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Сьогодні, 04:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
Вчора, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua