Росія атакувала балістикою портову інфраструктуру Одеси: є загиблий

Внаслідок російської атаки загинув працівник порту

Росія вдарила двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Одна людина загинула, вісім поранені. Як передає «Главком», про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок російської атаки загинув працівник порту. Ще вісім людей отримали поранення, з них четверо у важкому стані, двоє у стані середнього ступеню важкості і ще двоє отримали незначні тілесні ушкодження.

«Наші лікарі надають їм всю необхідну допомогу та борються за життя та здоров’я кожного. Прошу жителів та гостей Одещини реагувати на сигнали повітряної тривоги та, при оголошенні – оперативно прямувати в укриття!» – підсумував Кіпер.

Так, пошкоджені машинне відділення, вибито вікна і двері у адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка. «Це був звичайний робочий день у звичайному українському порту. Люди працювали, техніка перевантажувала контейнери. Не було жодного військового об’єкта – тільки цивільна інфраструктура», – повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Нагадаємо, у ніч проти 1 травня ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Один з БпЛА влучив у багатоповерховий будинок. Кадри руйнувань публікують місцеві пабліки.

Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Раніше мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що вибухи почались о 23:30 та станом на 00:28 у місті пролунало понад 12 потужних вибухів. Ворожі «шахеди» атакують місто з моря.

Унаслідок атаки пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. У деяких місцях спалахнули пожежі.

До слова, російська армія атакувала Одещину 16 травня. Внаслідок удару в лікарні померла 55-річна жінка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

«На жаль, сьогодні у лікарні померла 55-річна жінка, яка отримала важкі поранення внаслідок ворожої атаки», – повідомили у відомстві. За повідомленням «Суспільного», жінка отримала опіки майже 80% поверхні тіла.

«Главком» повідомляв, що зранку російські дрони влучили по рейсовому автобусі сполученням Білопілля – Суми. Атака двома дронами сталася о 6:17 на виїзді з Білопілля. Нагадаємо, за словами міського голови Білопілля Юрія Зарка, було два безпілотники – один розвідник, а інший ударний дрон. Саме цей БпЛА поцілив просто у дах автобуса і вибухнув усередині.