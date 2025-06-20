Харків удруге за ніч пережив атаку ворожих БпЛА

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих

Російські терористи вдруге за ніч атакували Харків ворожими дронами. У ніч на 20 червня під атакою російських військ опинились три райони міста. Наслідки повідомив мер міста Ігор Труханов, передає «Главком».

Як спершу повідомив Терехов, удар прийшовся по Новобаварському району. Згодом стало відомо, що «приліт» стався в Основʼянському районі Окупанти атакували приватний сектор.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено пʼять приватних житлових будинків та господарча споруда. За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.

Раніше ми писали, що близько 23:00 російські війська здійснили першу за ніч атаку на місто Харків. Під ударом опинились два райони міста: Київський та Шевченківський.

Для атаки ворог використав БпЛА типу «Герань-2». Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садок.

Через атаку пошкоджено понад 50 автівок. Наразі за медичною допомогою звернулось троє осіб.

Цієї ночі російські окупанти вчергове масовано вдарили по Одесі ударними безпілотниками.

Внаслідок чергової терористичної атаки на Одесу є багато пошкоджень. Пошкоджень зазнали житлові будинки та навчальні заклади. Уламки ворожих безпілотників пошкодили корпус навчального закладу, газопровід та приватні автомобілі.