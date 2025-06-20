Ворог завдав вісім ударів по Харкову: є постраждалі (оновлено)

У Харкові триває загроза ударних дронів

Увечері 19 червня у Харкові прогриміла серія потужних вибухів. Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання біля будинків, передає «Главком».

Спершу він зазначив, що вибухи пролунали у Київському районі, згодом уточнив, що всі вибухи були зафіксовані у Шевченківському районі міста.

Зі слів міського голови, одне з влучань зафіксовано біля багатоповерхових житлових будинків. Про постраждалих інформація наразі не надходила.

Наслідки уточнюються. Пізніше Терехов повідомив, що на місці одного з «прильотів» у Шевченківському районі сталася пожежа.

На місці працюють екстрені служби.

Оновлено 00:29 20 червня

Очільний Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав вісім ударів дронами по Шевченківському району Харкова. Внаслідок влучання БпЛА горить дах незаселеного багатоповерхового будинку.

Також внаслідок «прильотів» пошкоджені цивільні автомобілі. На місці працюють підрозділи ДСНС.

За попередніми даними, у Харкові внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждали три людини. Серед постраждалих – дівчата 12 та 17 років. Медики надають всю необхідну допомогу.

Варто зазначити, що у Харкові на цивільному підприємстві, яке зазнало ворожого удару у ніч проти 7 червня, сьогодні остаточно загасили пожежу. Роботи з її гасіння тривали 12 днів

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня росіяни атакували Харків одночасно ракетами, КАБами та дронами. Терехов назвав цей обстріл «найпотужнішою атакою за весь час повномасштабної війни». За його словами, за півтори години пролунало щонайменше 40 вибухів.

Увечері 7 червня російські війська вдруге за добу вдарили по Харкову.

Згодом 12 червня у Харкові рятувальники завершили пошукову операцію після обстрілу 7 червня. ДСНС знайшла тіла шістьох людей під завалами підприємства. Внаслідок масштабної російської атаки 7 червня у період з 3:00-5:00 загинули девʼять людей.

Також 12 червня у період орієнтовно з 01:40 до 03:10 окупанти вчергове здійснили масовану атаку безпілотниками по Харкову. Під ударами були три райони міста.