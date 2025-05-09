На Львівщині кіт врятував господарів від смертельної пожежі

Домашній улюбленець розбудив людей посеред ночі, коли на даху вже палав вогонь

Уночі, 9 травня, у місті Хирів Самбірського району виникла пожежа в приватному житловому будинку. Коли вогонь охопив дах оселі, всі мешканці ще спали. Але трагедії вдалося уникнути завдяки коту. Про це повідомила пресслужба ДСНС у Львівській області, повідомляє «Главком».

«Коли всі в будинку спали, на даху оселі вже вирував вогонь. Але трагедії вдалося уникнути – завдяки домашньому коту. Саме він, відчувши небезпеку, почав нявкати та бігати кімнатою, доки не розбудив господарів. Відчувши їдкий запах диму, родина миттєво вибігла з будинку та викликала рятувальників», – йдеться в повідомленні.

На місце прибули пожежники. Вогонь охопив дах площею 70 кв. м. Надзвичайники змогли ліквідувати пожежу за півгодини після прибуття на місце. Унаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, що 6 травня, на вулиці Академіка Корольова у Святошинському районі столиці сталася пожежа у багатоповерхівці. Під час гасіння пожежі рятувальники вивели на свіже повітря шістьох мешканців з верхніх поверхів будівлі. Крім того, особливим успіхом став порятунок рудого пухнастого кота, який опинився у задимленому приміщенні.

Також 7 травня, на станції столичного метрополітену «Арсенальна» сталося загоряння. За інформацією КМДА, на станції метро «Арсенальна» локалізували задимлення з короткочасним займанням через дефект у закарнизній лампі.