Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Харків «шахедами», а потім ракетами (оновлено)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Харків «шахедами», а потім ракетами (оновлено)
У Харкові пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Харків перебуває під атакою балістичних ракет

Під ранок понеділка, 2 червня, Росія атакувала Харків «шахедами», а потім ракетами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

За інформацією Терехова, спочатку росіяни атакувала Харків «шахедами» – були влучання у Холодногірському районі, на місці пожежа. 

«У результаті ударів по місту, пошкоджено будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та авто. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила», – написав Терехов після уточнення інформації.

О 04:46 Росія почала атакувати Харків балістичними ракетами. Як відомо, дві балістичні ракети ударили по Київському району міста.

«У Київському районі влучання однієї ракети у дорогу - це попередня інформація. Більш детальні наслідки уточнюються. За медичною допомогою наразі ніхто не звертався. Місце другого прильоту визначається», – повідомив Терехов.

У Холодногірському районі внаслідок атаки окупантів пʼятеро постраждалих, серед них семирічний хлопчик.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський розкрив раніше невідомі деталі масштабної операції Служби безпеки України під кодовою назвою «Павутина», яка була спрямована на ураження стратегічної авіації Росії. У своєму зверненні Глава держави подякував СБУ та особисто генералу Василю Малюку, назвавши операцію «абсолютно унікальною». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

За словами Президента, підготовка до «Павутини» тривала понад півтора року, а планування та організація всіх деталей були «ідеально підготовлені».

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд.

Унаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії.

СБУ обіцяє розкрити деталі цієї масштабної спецоперації трохи згодом. Проте вже зараз Служба безпеки України адресує росіянам слова відомої української поетеси Ліни Костенко: «А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни».

Теги: Ігор Терехов вибух Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони атакували Харків
Харків: вже більше ніж 40 поранених, ДСНС показала кадри наслідків обстрілу
3 травня, 00:45
Росія вдарила БпЛА по Харкову: через атаку загорівся будинок, є постраждалі (оновлено)
Росія вдарила БпЛА по Харкову: через атаку загорівся будинок, є постраждалі (оновлено)
6 травня, 04:27
Внаслідок атаки постраждало четверо людей
Ринок «Барабашово» в Харкові постраждав після атаки: який наразі його стан
6 травня, 16:57
Головним героєм роману вважається сам автор – Майк Йогансен
Рукопис Майка Йогансена, який вважався втраченим, буде видано українською мовою
19 травня, 11:10
Фельдман: Дуже добра собака прийняла їх, як рідних: вона їх годує, доглядає, грає з ними і оберігає від найменшої небезпеки
У екопарку в Харкові собака взяла під опіку тигренят, від яких відмовилась мама
20 травня, 18:07
Дрони атакують Харків
Атака на Харків: постраждала жінка
30 травня, 04:24
Головні новини ночі проти 31 травня
Обстріл Харкова, Ізюма та Сумщини: головне за ніч
31 травня, 07:21
Наслідки серії ударів БпЛА по передмістю Харкова
РФ вперше атакувала Харків FPV-дроном на базі ручного протитанкового гранатомета
26 травня, 15:13
Росіянам бракує військових якостей, щоб діяти швидко
Російська армія накопичує війська на кордоні біля Харківщини
24 травня, 15:18

Події в Україні

Росія атакувала Харків «шахедами», а потім ракетами
Росія атакувала Харків «шахедами», а потім ракетами
Після ракетного удару по полігону ЗСУ Зеленський викликав Драпатого та Сирського на нараду
Після ракетного удару по полігону ЗСУ Зеленський викликав Драпатого та Сирського на нараду
Лінія фронту станом на 1 червня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 1 червня 2025. Зведення Генштабу
На Дніпропетровщині підлітки катували хлопця. Поліція знайшла учасників інциденту
На Дніпропетровщині підлітки катували хлопця. Поліція знайшла учасників інциденту
СБУ оприлюднила деталі операції «Павутина»: Росія втратила третину стратегічних літаків
СБУ оприлюднила деталі операції «Павутина»: Росія втратила третину стратегічних літаків
Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку
Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 червня: ситуація на фронті
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 червня 2025
33K
Прогноз магнітних бур на 1-3 червня: якою буде сонячна активність
27K
У Венесуелі затримано полковника Росії після конфлікту з дипломатами
24K
Одна з вантажівок, що брала участь у спецоперації «Павутина», вибухнула (відео)
21K
Переговори в Стамбулі: Зеленський назвав вимоги України

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua