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Вкрали навіть назву. Окупанти скопіювали український морський дрон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Вкрали навіть назву. Окупанти скопіювали український морський дрон
фото: Defence Express

Російський «Катран» позиціюється, як багатофункціональна платформа, на яку можливо встановити різне озброєння

Російський Центр безпілотних систем і технологій прискорює розробку морського безпілотника-носія FPV-дронів. Він буде створений на базі російського морського дрона «Катран», назву якого окупанти вкрали в України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defence Express.

Російський «Катран» офіційно позиціюється, як багатофункціональна платформа, на яку можливо встановити різне озброєння включно з опцією нести FPV-дрони «Скворец-ВМФ». За деклараціями росіян, це дозволяє використовувати безпілотник у ролі ударної системи.

Варіанти російського морського дрона
Варіанти російського морського дрона
фото: Defence Express

Вперше такі безпілотники застосувала Україна у грудні 2024 року під час удару по окупанта на «вишках Бойка». Проте окрім концепції, росіяни вкрали ще й назву для свого морського дрона у сімейства українських морських безпілотників Katran. Серед яких є Katran Venom, який може нести кулемети Minigun та Browning, FPV-дрони, ударні БПЛА, ПЗРК і торпеди.

Для FPV-дрона «Скворец-ВМФ» який має встановлюватись на російський «Катран», оголошено такі характеристики: дальність дії 5-10 км, швидкість до 150 км/год, бойова частина 1,5 кг, побудований він на рамі розміром 10 дюймів, а для керування буде використовувати радіоканал. Корпус дрона буде повністю герметичним, а також він буде мати можливість підзарядки батареї, поки він перебуває на борту катера.

Дрон може везти на собі FPV-дрони «Скворец-ВМФ»
Дрон може везти на собі FPV-дрони «Скворец-ВМФ»
фото: Defence Express

Російський «Катран» – це невеликий морський безпілотник, розробка якого досі триває. Вони озброєні FPV-дронами або дистанційно керованою баштою з кулеметом «Корд». У другому варіанті для більшої стабільності, по бортах встановлюються додаткові поплавки, що перетворюють катер на тримаран.

Росіяни сподіваються, що безпілотник має стати небезпечним видом озброєння для України, однак аналітики зазначають, що новий комплекс не обладнаний антеною супутникового зв’язку. Російський аналог для керування використовує радіоканал, що значно обмежує дальність дії безпілотника та якість зв’язку з ним. Крім того, використання радіоканалу для керування добре піддається впливу систем РЕБ.

Російський морський дрон з кулеметом
Російський морський дрон з кулеметом
фото: Defence Express

Безпілотник має дальність керування 100-200 км, тому морські дрони можуть становити загрозу навіть для Одеси.

Нагадаємо, українські розвідники збили два багатоцільові винищувачі Су-30 Flanker у Чорному морі. Удару було завдано за допомогою ракет класу «повітря-повітря» з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder.

Це перший випадок, коли винищувачі були збиті безпілотними катерами, і перше застосування AIM-9 з безпілотного катера для знищення противника.

Раніше Інституту вивчення війни повідомляв, що російські окупанти створили дрон, який нібито здатний уражати українські військові морські безпілотники.

До слова, у Москві комунальників відправили на дахи з біноклями – шукати дрони перед 9 травня.

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Теги: безпілотник окупанти дрон

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