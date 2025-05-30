Пожежу в недобудові на проспекті Берестейському ліквідовано (фото)

Загоряння сталось в триповерховій недобудованій будівлі

У Києві сталася пожежа в районі Центрального РАЦСу, внаслідок чого густий дим огорнув Берестейський проспект. Про це повідомляє «Главком».

За попередньою інформацією, вогонь спалахнув у недобудові.

Рятувальники ДСНС вже прямують на місце події, щоб ліквідувати займання. Деталі та масштаби пожежі наразі уточнюються.

Через сильне задимлення водіям та пішоходам варто бути обережними та, за можливості, обирати альтернативні маршрути.

Рятувальники ліквідували пожежуу недобудові на проспекті Берестейському фото: ДСНС Києва

Оновлено о 14:10. Повідомлення про пожежу, яка виникла на проспекті Берестейському, надійшло 30 травня о 13:09. Про це повідомляє ДСНС Києва.

За словами рятувальників, загоряння сталось в триповерховій недобудованій будівлі фото: ДСНС Києва

За словами рятувальників, загоряння сталось в триповерховій недобудованій будівлі. Пожежу ліквідували о 13:47 на площі 20 кв.м.

Внаслідок події постраждалих немає фото: ДСНС Києва

«Внаслідок події постраждалих немає. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці», – повідомили вогнеборці.

Нагадаємо, вночі у Шевченківському районі столиці сталася пожежа в одноповерховому відселеному будинку на вулиці Соляній.

До слова, під час атаки на Київщину у ніч проти 25 травня було зруйновано будинок співвласника ТОВ «Вільні медіа» та генерального директора «5 каналу» Володимира Мжельського.