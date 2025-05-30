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Пожежу в недобудові на проспекті Берестейському ліквідовано (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пожежу в недобудові на проспекті Берестейському ліквідовано (фото)
Дим від пожежі огорнув Берестейський проспект столиці
фото з відкритих джерел

Загоряння сталось в триповерховій недобудованій будівлі

У Києві сталася пожежа в районі Центрального РАЦСу, внаслідок чого густий дим огорнув Берестейський проспект. Про це повідомляє «Главком». 

За попередньою інформацією, вогонь спалахнув у недобудові.

Рятувальники ДСНС вже прямують на місце події, щоб ліквідувати займання. Деталі та масштаби пожежі наразі уточнюються.

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Через сильне задимлення водіям та пішоходам варто бути обережними та, за можливості, обирати альтернативні маршрути. 

Рятувальники ліквідували пожежуу недобудові на проспекті Берестейському
Рятувальники ліквідували пожежуу недобудові на проспекті Берестейському
фото: ДСНС Києва

Оновлено о 14:10. Повідомлення про пожежу, яка виникла на проспекті Берестейському, надійшло 30 травня о 13:09. Про це повідомляє ДСНС Києва

За словами рятувальників, загоряння сталось в триповерховій недобудованій будівлі
За словами рятувальників, загоряння сталось в триповерховій недобудованій будівлі
фото: ДСНС Києва

За словами рятувальників, загоряння сталось в триповерховій недобудованій будівлі. Пожежу ліквідували о 13:47 на площі 20 кв.м.

Внаслідок події постраждалих немає
Внаслідок події постраждалих немає
фото: ДСНС Києва

«Внаслідок події постраждалих немає. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці», – повідомили вогнеборці.  

Нагадаємо, вночі у Шевченківському районі столиці сталася пожежа в одноповерховому відселеному будинку на вулиці Соляній. 

До слова, під час атаки на Київщину у ніч проти 25 травня було зруйновано будинок співвласника ТОВ «Вільні медіа» та генерального директора «5 каналу» Володимира Мжельського. 

Теги: пожежа Київ

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