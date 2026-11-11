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Сі Цзіньпін поставив крапку в питанні обговорення України на зустрічі з Трампом і Путіним – ЗМІ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Сі Цзіньпін поставив крапку в питанні обговорення України на зустрічі з Трампом і Путіним – ЗМІ
Китай запропонував альтернативу обговоренню України на зустрічі
фото: Reuters

Китайська сторона не хоче включати війну в Україні до порядку денного можливої тристоронньої зустрічі лідерів

Голова КНР Сі Цзіньпін не планує обговорювати війну в Україні під час можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Китайська сторона хоче, щоб українське питання залишилося предметом окремих переговорів між Вашингтоном і Москвою. Про це повідомляє South China Morning Post (SCMP) із посиланням на обізнані джерела, пише «Главком».

За даними видання, тристороння зустріч лідерів Китаю, США та Росії може відбутися 18–19 листопада на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Водночас остаточне проведення переговорів ще не підтверджене.

Китайські співрозмовники SCMP зазначили, що Пекін також не хоче включати до порядку денного питання денуклеаризації Корейського півострова. На думку китайської сторони, його мають обговорювати безпосередньо США та Північна Корея.

Натомість основною темою можливої зустрічі трьох лідерів може стати використання штучного інтелекту в системах командування та управління ядерними силами. Вашингтон також наполягає на обговоренні контролю над ядерними арсеналами трьох держав, однак Пекін тривалий час виступає проти такого формату переговорів.

За інформацією джерел видання, Китай запропонував альтернативу – обговорити прозорість у ядерній сфері замість повноцінних переговорів про стратегічну стабільність. Крім того, лідери можуть виступити зі спільною заявою про неприпустимість ядерної війни.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп розраховує зустрітися з главою Китаю Сі Цзіньпіном і російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї. Американський лідер назвав дві теми, які можуть обговорити під час переговорів, – ядерне роззброєння та припинення війни в Ірані.

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Теги: Сі Цзіньпін війна переговори Китай Україна Дональд Трамп путін

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