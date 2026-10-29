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Окупанти запускають «Іскандери» за новою схемою: деталі від Флеша

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Окупанти запускають «Іскандери» за новою схемою: деталі від Флеша
Сергій Бескрестнов пояснив, чому українським військовим складно виявляти російські пускові установки до ракетних ударів
фото: Главком

Пускові установки можуть годинами пересуватися лісами та полями, а після ракетного удару швидко залишають позиції

Російські пускові установки «Іскандер» можуть маневрувати протягом чотирьох-п'яти годин перед запуском ракет. Через постійну зміну позицій українським військовим складно вчасно виявити та знищити комплекси. Про це на брифінгу заявив радник президента з оборонних технологій Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш, повідомляє «Главком».

За словами Бескрестнова, частина російських ракетних комплексів перебуває на бойовому чергуванні та готова оперативно завдати удару. Інші установки перед атакою тривалий час рухаються місцевістю, уникаючи перебування на одній позиції.

«Іскандер» рухається чотири-п'ять годин від точки. Він їде зі швидкістю приблизно 30 км/год, маневрує лісами й полями. Потім встановлюється, здійснює запуск за кілька десятків хвилин і відразу ж їде», – пояснив Флеш.

Така тактика ускладнює роботу українських сил, адже після виявлення установки необхідно встигнути визначити її місцеперебування та завдати удару, перш ніж вона залишить позицію.

Одним із можливих способів боротьби з російськими ракетними комплексами Бескрестнов назвав застосування ударних безпілотників у районах, звідки ворог запускає балістику.

Однак для таких операцій потрібен стабільний зв'язок із дронами. За словами радника президента, Україна неодноразово зверталася до компанії SpaceX із проханням дозволити використання Starlink українськими безпілотниками над територією Росії.

Це могло б розширити можливості для протидії пусковим установкам, які російські війська використовують для ударів по Києву та інших українських містах.

Водночас Бескрестнов наголосив, що навіть за наявності супутникового зв'язку такі операції залишатимуться складними через російську протиповітряну оборону та засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що українські військові уразили російську пускову установку «Іскандер» поблизу державного кордону. Президент Володимир Зеленський пояснив, що Сили оборони проводять окрему операцію з пошуку та знищення позицій, звідки окупанти запускають балістичні ракети.

Також «Главком» писав, що Україна веде переговори зі SpaceX, Пентагоном та урядом США щодо скасування швидкісних обмежень для військової системи супутникового зв'язку Starshield. За словами Бескрестнова, встановлені обмеження ускладнюють роботу українських безпілотників-перехоплювачів.

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Теги: окупанти військові Україна SpaceX радник балістичні ракети Сергій Бескрестнов

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