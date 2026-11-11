Головна Світ Соціум
search button user button menu button
1722-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Санкції, ППО та Чорне море: Сибіга розкрив деталі переговорів України з очільниками G7

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Санкції, ППО та Чорне море: Сибіга розкрив деталі переговорів України з очільниками G7
Сибіга також закликав посилити санкційний тиск на Росію
фото: МЗС України

Міністр закликав партнерів посилити тиск на Москву, не допустити повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання та підтримати українську пропозицію щодо свободи судноплавства

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів про результати переговорів із главами МЗС країн «Групи семи», які відбулися в Парижі. Серед головних тем – посилення української протиповітряної оборони, додаткова енергетична допомога, санкції проти Росії та відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. Про це повідомив глава українського МЗС, пише «Главком».

За словами Сибіги, під час зустрічі він поінформував партнерів про ескалаційні дії Росії та гуманітарну місію в Олешках. Міністр наголосив, що нинішню дипломатичну динаміку необхідно використати для просування до повного припинення вогню, а також заходів із деескалації та зміцнення довіри.

Окремо учасники переговорів обговорили нагальні потреби України. Зокрема, йшлося про посилення протиповітряної оборони, додаткову допомогу для енергетичного сектору та забезпечення достатнього фінансування.

Сибіга також закликав посилити санкційний тиск на Росію. Серед запропонованих заходів – обмеження проти російського тіньового флоту та заборона на в’їзд громадянам РФ.

Ще однією темою стала глобальна продовольча безпека. Україна, за словами міністра, має практичні пропозиції щодо відновлення свободи судноплавства в Чорному морі.

«Ми маємо використати цей імпульс для просування до повного припинення вогню, а також кроків із деескалації та зміцнення довіри», – наголосив Сибіга.

Окрему увагу під час переговорів приділили участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. Міністр заявив, що Росія намагається використовувати спортивні заходи для відбілювання своїх воєнних злочинів.

Сибіга наголосив, що послаблення спортивних санкцій проти РФ є неприйнятним, поки триває її агресія проти України. Він закликав партнерів не допустити участі російських і білоруських атлетів у великих міжнародних змаганнях, попри рішення окремих федерацій, спортивних організацій і судів.

Також глава МЗС подякував першій леді США Меланії Трамп за посередництво в гуманітарній місії в Олешках. Він підкреслив важливість єдності країн G7 та рішучих дій на підтримку України, які мають посилити позиції Києва та змусити Москву припинити війну.

Як повідомлялося, окрема зустріч міністрів закордонних справ G7 за участю України відбулася в Парижі 10 листопада. За словами Сибіги, вона тривала півтори години. Серед інших питань були підтримка оборони й енергетики України, заморожені російські активи, переговори в Абу-Дабі та роль Європи у мирному процесі.

Варто нагадати, що очільник українського МЗС Андрій Сибіга спростував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що під контролем України нібито залишилося лише 10% Донбасу.

Читайте також:

Теги: Андрій Сибіга МЗС переговори санкції війна Чорне море

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін продовжуватиме війну
Економічні угоди зі США не змусять Путіна піти на поступки щодо України: аналіз NYT
Сьогодні, 02:21
Зеленський та Моді домовилися, що команди будуть на звʼязку
Індія готова сприяти розблокуванню експорту зерна? Зеленський провів розмову з Моді
9 листопада, 16:20
Обійшлося без постраждалих
Нічна атака на Вінницю: мер повідомив наслідки
1 листопада, 08:32
Російські експортери почали завантажувати пшеницю в Мурманську для відправлення до Марокко
Росія знайшла новий шлях для експорту зерна через Арктику – Reuters
29 жовтня, 15:53
До України канадець приїхав ще з двома волонтерами з району Вікторії
Канадець, який рятував тварин в Україні, загинув від російського дрона
28 жовтня, 03:46
Лубінець запевнив, що Україна робитиме все можливе для повернення всіх громадян, які перебувають у полоні РФ
Уперше з 2022 року: Лубінець повідомив, кого окупанти допустили до полонених українців
25 жовтня, 02:41
У Ковелі після вибухів над містом здійнявся дим
Російський дрон влучив в «Епіцентр» у Ковелі на Волині (відео)
19 жовтня, 21:16
Під час обох атак обійшлося без постраждалих
Завод Cersanit на Житомирщині повністю зупинив роботу після повторного удару РФ
19 жовтня, 20:10
Starlink застосовують у роботі перехоплювачів, які стали одним із засобів захисту українського неба від російських безпілотників
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
14 жовтня, 12:03

Соціум

Санкції, ППО та Чорне море: Сибіга розкрив деталі переговорів України з очільниками G7
Санкції, ППО та Чорне море: Сибіга розкрив деталі переговорів України з очільниками G7
Дві російські ракети перетнули повітряний простір Молдови
Дві російські ракети перетнули повітряний простір Молдови
Латвія оголошувала повітряну тривогу у трьох краях, Литва піднімала винищувачі НАТО
Латвія оголошувала повітряну тривогу у трьох краях, Литва піднімала винищувачі НАТО
У Росії розпочалася хвиля скорочень співробітників лікарень, дитбудинків та шкіл через дефіцит коштів
У Росії розпочалася хвиля скорочень співробітників лікарень, дитбудинків та шкіл через дефіцит коштів
Росія почала забороняти танці з «недружніх» країн
Росія почала забороняти танці з «недружніх» країн
У Краснодарі депутати будуть ходити по квартирах для виявлення нелояльних громадян
У Краснодарі депутати будуть ходити по квартирах для виявлення нелояльних громадян

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2026
114K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята та як з’явився найбільший розпродаж року
Сьогодні, 08:33
В Україні до 13°, в деяких областях дощ, подекуди зі снігом: погода на 11 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 11 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Зеленський поставив крапку у багаторічній інтризі навколо відомого київського університету
Вчора, 18:02
«Чим пишатися?»: вчителька розкритикувала колег, які відмовляються використовувати ШІ
Вчора, 16:22

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua