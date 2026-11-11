Санкції, ППО та Чорне море: Сибіга розкрив деталі переговорів України з очільниками G7

Міністр закликав партнерів посилити тиск на Москву, не допустити повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання та підтримати українську пропозицію щодо свободи судноплавства

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів про результати переговорів із главами МЗС країн «Групи семи», які відбулися в Парижі. Серед головних тем – посилення української протиповітряної оборони, додаткова енергетична допомога, санкції проти Росії та відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. Про це повідомив глава українського МЗС, пише «Главком».

За словами Сибіги, під час зустрічі він поінформував партнерів про ескалаційні дії Росії та гуманітарну місію в Олешках. Міністр наголосив, що нинішню дипломатичну динаміку необхідно використати для просування до повного припинення вогню, а також заходів із деескалації та зміцнення довіри.

Окремо учасники переговорів обговорили нагальні потреби України. Зокрема, йшлося про посилення протиповітряної оборони, додаткову допомогу для енергетичного сектору та забезпечення достатнього фінансування.

Сибіга також закликав посилити санкційний тиск на Росію. Серед запропонованих заходів – обмеження проти російського тіньового флоту та заборона на в’їзд громадянам РФ.

Ще однією темою стала глобальна продовольча безпека. Україна, за словами міністра, має практичні пропозиції щодо відновлення свободи судноплавства в Чорному морі.

«Ми маємо використати цей імпульс для просування до повного припинення вогню, а також кроків із деескалації та зміцнення довіри», – наголосив Сибіга.

Окрему увагу під час переговорів приділили участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. Міністр заявив, що Росія намагається використовувати спортивні заходи для відбілювання своїх воєнних злочинів.

Сибіга наголосив, що послаблення спортивних санкцій проти РФ є неприйнятним, поки триває її агресія проти України. Він закликав партнерів не допустити участі російських і білоруських атлетів у великих міжнародних змаганнях, попри рішення окремих федерацій, спортивних організацій і судів.

Також глава МЗС подякував першій леді США Меланії Трамп за посередництво в гуманітарній місії в Олешках. Він підкреслив важливість єдності країн G7 та рішучих дій на підтримку України, які мають посилити позиції Києва та змусити Москву припинити війну.

Як повідомлялося, окрема зустріч міністрів закордонних справ G7 за участю України відбулася в Парижі 10 листопада. За словами Сибіги, вона тривала півтори години. Серед інших питань були підтримка оборони й енергетики України, заморожені російські активи, переговори в Абу-Дабі та роль Європи у мирному процесі.

Варто нагадати, що очільник українського МЗС Андрій Сибіга спростував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що під контролем України нібито залишилося лише 10% Донбасу.