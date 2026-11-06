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180 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 листопада 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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180 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 листопада 2026
Ситуація на фронті 6 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 6 листопада 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 53 авіаційних удари – скинув 170 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3638 дронів-камікадзе та здійснив 1746 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

6 листопада на фронті відбулося 180 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Костянтинівському напрямку. На Покровському за добу ліквідовано 27 окупантів, 16 поранено. Знищено чотири одиниці автомобільної техніки, десять спеціальних засобів та чотири укриття ворога. Пошкоджено вісім одиниць автомобільної техніки, один засіб РЕБ, чотири спеціальні засоби, три пункти управління БпЛА та 35 укриттів противника. Знищено або подавлено 130 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснили 65 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

180 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 листопада 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п'ять разів атакував позиції наших підрозділів у бік Тернової, Захарівки, Охрімівки та Миколаївки. Дві атаки тривають. 

180 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 листопада 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог двічі штурмував у бік Радьківки.

180 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 листопада 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито сім спроб загарбників просунутися у бік Дружелюбівки, Іванівки та Лиману. Одна атака триває.

180 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 листопада 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли дві спроби загарбників просунутися вперед у районах Кривої Луки та Оріхуватки.

180 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 листопада 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Противник штурмових дій не проводив.

180 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 листопада 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів у районі Костянтинівки та у бік:

  • Новоселівки
  • Новогригорівки
  • Довгої Балки
  • Дружківки
  • Кучерового Яру
  • Вільного 
180 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 листопада 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив чотири атаки. Окупанти намагалися просунутися неподалік Водянського, Сергіївки та Молодецького. 

180 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 листопада 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог штурмових дій не проводив.

180 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 листопада 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили вісім ворожих атак у бік Тернуватого, Долинки, Гіркого та Єгорівки.

180 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 листопада 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Окупанти штурмових дій не здійснювали.

180 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 листопада 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Противник штурмових дій не проводив.

180 боїв за добу: лінія фронту станом на 6 листопада 2026 фото 12

Нині триває 1717-й день повномасштабної війни.

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Теги: окупанти Генштаб Слов’янськ укриття Костянтинівка Лиман Покровськ фронт

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