1000 днів до війни з Росією? Британія оголосила про підготовку армії

У Лондоні попередили, що вже до 2030 року Росія може отримати можливості для нового військового наступу

Велика Британія має трохи більше ніж 1000 днів, щоб підготувати свої збройні сили до можливого військового протистояння з Росією та іншими потенційними противниками. За оцінкою британського міністра оборони Веса Стрітінга, вже до 2030 року військовий потенціал цих країн може зрости настільки, що вони отримають можливість здійснити напад. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на колонку міністра для The Telegraph.

Стрітінг наголосив, що головним завданням британського оборонного відомства є підготовка армії до можливого збройного конфлікту. За його словами, Лондон повинен бути готовим не лише стримувати противника, а й дати відсіч у разі нападу. «Щоб запобігти найгіршому, ми повинні до нього підготуватися», – зазначив міністр.

Він пояснив, що Велика Британія має нарощувати військові можливості, аби потенційні противники не наважилися на агресію. Однак якщо політика стримування не спрацює, британські збройні сили повинні бути готовими до війни. За словами Стрітінга, готовність до можливого конфлікту має бути забезпечена спільно із союзниками по НАТО.

Міністр звернув увагу на те, що військова загроза з боку Росії посилюється через нарощування її збройних сил та переведення економіки на воєнні потреби.

За його оцінкою, до 2030 року ці чинники можуть створити умови, за яких Москва матиме достатній військовий потенціал для нападу. Водночас Стрітінг застеріг, що небезпека для Британії не обмежується можливістю звичайної війни. Країна вже повинна враховувати загрози диверсій, терористичних атак, кібератак та інших ворожих дій, спрямованих проти критичної інфраструктури й цивільного населення.

Очільник британського Міноборони наголосив на необхідності прискорити переозброєння армії та відновити потужності національної оборонної промисловості.

Зокрема, Велика Британія планує нарощувати виробництво зброї, боєприпасів і військової техніки, щоб забезпечити власні потреби та виконувати зобов'язання перед союзниками.

Як приклад таких змін Стрітінг навів підприємство в Телфорді, де відновлюють виробництво великокаліберних артилерійських стволів із британської сталі.

Міністр також розкритикував попередні уряди консерваторів, заявивши, що за час їхнього правління чисельність британської армії скоротилася до найнижчого рівня з часів Наполеонівських воєн. За його словами, нинішній уряд збільшує оборонні витрати та прагне виконати зобов'язання перед НАТО щодо фінансування оборони.

Паралельно британський уряд розпочав загальнонаціональну кампанію Be Ready, спрямовану на підвищення готовності населення до кризових ситуацій.

Влада рекомендує домогосподарствам мати запаси продуктів тривалого зберігання, питної води, медикаментів та інших необхідних речей щонайменше на три доби.

Також британцям радять підготувати ліхтарики, батарейки, аптечки, ковдри та невелику суму готівки на випадок перебоїв з електропостачанням, зв'язком або банківськими послугами.

Уряд пояснює, що такі заходи необхідні не лише через військові загрози. Вони також допоможуть населенню під час масштабних кібератак, стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що елітний німецький підрозділ спеціального призначення KSK також готується до можливого військового протистояння з Росією.

Німецькі військові переглянули програму підготовки, приділивши більше уваги тривалим бойовим операціям, протидії безпілотникам, артилерії та засобам радіоелектронної боротьби. Особливий акцент зроблено на діях в умовах, характерних для східного флангу НАТО.