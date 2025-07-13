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Росія атакувала дронами Дніпропетровщину: виникли пожежі, є багато пошкоджень

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія атакувала дронами Дніпропетровщину: виникли пожежі, є багато пошкоджень
Ворог вночі атакував Дніпропетровщину
фото: Дніпропетровська ОВА

Ворог застосував для ударів важку артилерію, FPV-дрони, КАБ, безпілотники та РСЗВ

З вечора 12 липня до ранку 13 липня російські війська тероризували дронами населені пункти Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу постраждали два райони. Наслідки обстрілу повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає «Главком»

У Синельниківському районі внаслідок атаки постраждав 37-річний чоловік. Для удару по цьому району ворог використав КАБ, безпілотники та РСЗВ.

Гучно було у Межівській, Покровській та Великомихайлівській громадах. У цих громадах після обстрілу сталося декілька займань.

«Горіли пшениця, сухостій, господарська споруда. Вогнем охопило також ліцей. Він частково знищений. Руйнування є на території підприємства. Понівечені приватний будинок, два комбайни, авто», – написав Лисак.

Вже у Нікопольському районі ворог застосував для удару важку артилерію та FPV дрони.

«Удари прийшлися на райцентр, Покровську, Мирівську, Марганецьку громади. Пошкоджені інфраструктура та гуртожиток освітнього закладу. Минулося без поранених», доповнили в ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 11 липня російська терористична армія атакувала Дніпропетровську область. 

За даними ОВА, окупанти вдарили безпілотниками по Покровській громаді Синельниківського району. Понівечене сільськогосподарське підприємство. Сталася пожежа.

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Теги: пожежа Дніпропетровщина обстріл

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