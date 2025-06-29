Україна під комбінованою атакою ворога: у містах працює ППО

В українських містах та на околицях працює ППО

У ніч на 29 червня по всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу. Ворог атакує з повітря – зафіксовано пуски ракет, дрони-камікадзе, а також активність ворожої авіації, передає «Главком».

Лунають вибухи у кількох регіонах, зокрема, в Кременчуці, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, на Київщині, Вінниччині та Харківщині. Місцева просить залишатися в укриттях до відбою.

Станом на зараз інформації про руйнування чи постраждалих не надходило. В українських містах та на околицях працює ППО.

Нагадаємо, столичне небо розірвали сирени повітряної тривоги о 22:28. Вже декілька годин триває загроза російського обстрілу.

У Києві під час повітряної тривоги люди масово спустилися в укриття. Через загрозу ворожого обстрілу багато мешканців столиці сховалися в метро та інших безпечних місцях.

Також повідомлялось, що цієї ночі у Миколаєві пролунали потужні вибухи.

Повітряну тривогу у регіоні оголосили близько 00:15. Вже бо 01:33 міський голова міста Олександр Сєнкевич підтвердив, що у місті прогриміла серія вибухів.

За повідомленням моніторингових та місцевих пабліків, Миколаїв опинився під ударом балістики. Як написали в Telegram-каналах, росіяни запустили по місту дві балістичні ракети «Іскандер-М».

Варто зазначити, що у суботу, 28 червня 2025 року, українці відзначили велике державне свято – День Конституції.

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян із Днем Конституції. Він наголосив, що наше головне завдання – зберегти Україну для українців.

«Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі. І це водночас наша мета і спільний обовʼязок. Місія кожного й кожної, для кого Україна справді на першому місці, хто не уявляє свого життя без України та без кого Україну вже не уявити», – сказав він.